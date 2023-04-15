Глава МИД Украины понадеялся на приглашение страны в НАТО в июле

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ожидает приглашение вступить в НАТО на ближайшем саммите альянса, сообщает РИА Новости.

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Кулеба отметил, что Украину не устроит очередное подтверждение политики открытых дверей со стороны блока. Глава внешнеполитического ведомства призвал Брюссель сделать конкретные шаги по принятию страны в альянс.

По словам министра, в НАТО должны разработать гарантии безопасности для Украины. Они необходимы до момента принятия страны в состав блока, добавил Кулеба.

Саммит НАТО пройдет 11-12 июля в столице Литвы Вильнюсе.

Сербия отказалась проводить обучение украинских сил, но обязалась направить летальную помощь. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на опубликованные в Сети документы Пентагона, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / Dmytro Kuleba
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