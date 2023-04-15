Глава МИД Украины понадеялся на приглашение страны в НАТО в июле
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ожидает приглашение вступить в НАТО на ближайшем саммите альянса, сообщает РИА Новости.
Кулеба отметил, что Украину не устроит очередное подтверждение политики открытых дверей со стороны блока. Глава внешнеполитического ведомства призвал Брюссель сделать конкретные шаги по принятию страны в альянс.
По словам министра, в НАТО должны разработать гарантии безопасности для Украины. Они необходимы до момента принятия страны в состав блока, добавил Кулеба.
Саммит НАТО пройдет 11-12 июля в столице Литвы Вильнюсе.
Сербия отказалась проводить обучение украинских сил, но обязалась направить летальную помощь. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на опубликованные в Сети документы Пентагона, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru