«Цирконы» и Йеллоустон: России хватит пять ракет для уничтожения США
Россия может ответить на угрозы Вашингтона суперторпедами «Посейдон», а также «Цирконами» и «Кинжалами», сказал в эфире НСН Владимир Прохватилов.
Россия может стереть США с лица Земли пятью гиперзвуковыми ракетами, запущенными по супервулкану Йеллоустон (Yellowstone), заявил в интервью НСН старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.
Секретарь Совбеза Николай Патрушев ранее заявил в интервью «Российской газете», что Россия обладает «современным уникальным оружием», способным уничтожить любого противника, в том числе США.
«У нас несколько тысяч ядерных боеголовок, при этом достаточно запустить пять гиперзвуковых ракет в кратер вулкана Йеллоустон, и все – Северной Америки нет. Но они тоже могут нам такие гадости сделать. Мы сейчас имеем "Циркон", "Кинжал" и "Авангард". Ответом Америке может быть боевое дежурство атомных подводных лодок в международных водах вблизи ее побережья, что сейчас и происходит. Их СМИ уже беспокоятся по этому поводу. Было бы хорошим политическим тоном отправить туда подлодку "Белгород" со страшным "Посейдоном", предназначенным для запуска с ближней дистанции», - сказал Прохватилов.
По его словам, полеты американских стратегических бомбардировщиков у границ России являются обычной «пугалкой», но опасаться стоит не их, а ракет, размещенных в Германии и Швеции.
«Полет бомбардировщиков это традиционная пугалка, мы тоже можем их запускать, наши бомбардировщики с истребителями летают у международном пространстве и попугивают наших бывших стратегических партнеров. Реальную опасность представляет возможное размещение гиперзвуковых ракет с ядерной боеголовкой. Британская газета The Sun писала про ракеты Dark Eagle в Германии, там 20 минут будет подлетное время до нас. Кроме того, предельно опасно вступление Швеции в НАТО. Шведские крылатые ракеты RBS-15 с пассивной боеголовкой, хоть и низкоскоростные, но противник их не видит до последнего момента, пока они не включат радар. По мнению наших специалистов по стратегическим ядерным силам, в случае военного конфликта с НАТО нужно немедленно наносить удары по местам базирования этих ракет, иначе они за считанные минуты уничтожат наш Балтийский и Северный флот», - подчеркнул военный эксперт.
В числе эффективных ответных мер на действия США и НАТО он назвал размещение «Цирконов» на западных границах РФ и ядерное оружие в Белоруссии.
«Реальным ответом является размещение на наших западных границах ракет "Циркон" в наземном исполнении. Наземный вариант сейчас разрабатывается, пока аналогов ему в мире нет. Германии и тем же Швеции с Финляндией мы ответим, разместив "Цирконы" у границ. Если запустить "Цирконы" с ядерными боеголовками, что от Швеции останется? Кроме того, размещение ядерного оружия в Белоруссии – это очень серьезный и эффективный ответ. Таким образом, Белоруссия становится абсолютно защищенной, на нее никто не посмеет напасть», - заключил собеседник НСН.
Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев назвал «опасной и недальновидной глупостью» уверенность американских политиков в том, что США способны нанести превентивный удар, после которого Россия «не сможет ответить».
Супервулкан Йеллоустон (Йеллоустонская кальдера) расположен в одноименном национальном парке на северо-западе США. Он пережил три суперизвержения, последнее - 640 тыс. лет назад, при этом сейчас ученые отмечают увеличение сейсмической активности под Йеллоустонским национальным парком.
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