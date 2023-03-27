«Цирконы» и Йеллоустон: России хватит пять ракет для уничтожения США

«У нас несколько тысяч ядерных боеголовок, при этом достаточно запустить пять гиперзвуковых ракет в кратер вулкана Йеллоустон, и все – Северной Америки нет. Но они тоже могут нам такие гадости сделать. Мы сейчас имеем "Циркон", "Кинжал" и "Авангард". Ответом Америке может быть боевое дежурство атомных подводных лодок в международных водах вблизи ее побережья, что сейчас и происходит. Их СМИ уже беспокоятся по этому поводу. Было бы хорошим политическим тоном отправить туда подлодку "Белгород" со страшным "Посейдоном", предназначенным для запуска с ближней дистанции», - сказал Прохватилов.

По его словам, полеты американских стратегических бомбардировщиков у границ России являются обычной «пугалкой», но опасаться стоит не их, а ракет, размещенных в Германии и Швеции.

«Полет бомбардировщиков это традиционная пугалка, мы тоже можем их запускать, наши бомбардировщики с истребителями летают у международном пространстве и попугивают наших бывших стратегических партнеров. Реальную опасность представляет возможное размещение гиперзвуковых ракет с ядерной боеголовкой. Британская газета The Sun писала про ракеты Dark Eagle в Германии, там 20 минут будет подлетное время до нас. Кроме того, предельно опасно вступление Швеции в НАТО. Шведские крылатые ракеты RBS-15 с пассивной боеголовкой, хоть и низкоскоростные, но противник их не видит до последнего момента, пока они не включат радар. По мнению наших специалистов по стратегическим ядерным силам, в случае военного конфликта с НАТО нужно немедленно наносить удары по местам базирования этих ракет, иначе они за считанные минуты уничтожат наш Балтийский и Северный флот», - подчеркнул военный эксперт.

В числе эффективных ответных мер на действия США и НАТО он назвал размещение «Цирконов» на западных границах РФ и ядерное оружие в Белоруссии.

«Реальным ответом является размещение на наших западных границах ракет "Циркон" в наземном исполнении. Наземный вариант сейчас разрабатывается, пока аналогов ему в мире нет. Германии и тем же Швеции с Финляндией мы ответим, разместив "Цирконы" у границ. Если запустить "Цирконы" с ядерными боеголовками, что от Швеции останется? Кроме того, размещение ядерного оружия в Белоруссии – это очень серьезный и эффективный ответ. Таким образом, Белоруссия становится абсолютно защищенной, на нее никто не посмеет напасть», - заключил собеседник НСН.