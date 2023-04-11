«Зеленский принял единственно верное решение — вернуться к теме, заявленной на его первой встрече с (президентом Польши – ред. НСН) Анджеем Дудой и вернуть Польше западную часть Украины. А также вновь предложить польскому бизнесу выкупить крупнейшие украинские предприятия в обмен на погашение внешнего государственного долга Украины», — сказал Галась.

Он также отметил, что президент Украины во время поездки в Польшу показал свою четкую готовность пожертвовать частью территории в обмен на помощь Варшавы. По словам Галася, президент уже понимает, что контрнаступление не будет иметь успеха, а Соединенные Штаты продолжат усиливать давление. Он также указал на то, что Зеленского начинают ненавидеть и граждане собственной страны, и союзники, которые оказывали ему различную поддержку.

Галась выразил уверенность, что в подобных условиях украинскому президенту остается лишь «любой ценой найти средства для урегулирования с США и Европейским союзом денежных вопросов, даже путем территориальных уступок».

Так, 10 апреля, член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что после визита Зеленского в Варшаву в Польше четко стала прослеживаться ее заветная мечта, а именно подчинение Украины в виде конфедерации и превращение в «сверхдержаву Восточной Европы». По словам Пушкова, Варшава обязательно сделает все возможное, чтобы эта мечта исполнилась.