«Новая» Речь Посполитая: Зеленский пообещал Польше часть Украины в обмен на помощь
Зеленский пообещал отдать Польше западную часть Украины, так как понимает, что контрнаступление обречено на провал. В России считают, что Польша мечтает подчинить Украину в формате конфедерации.
Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Варшаву пообещал отдать Польше часть территории страны в обмен на помощь при контрнаступлении. Об этом сообщил автор портала Niezależny Dziennik Polityczny Марек Галась.
По его словам, если контрнаступление не пройдет успешно, то территории Западной Украины перейдут соседней стране. Журналист отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят провалы в боевых действиях, а финансовая поддержка Киева не приносит Западу прибыли и выгоды.
«Зеленский принял единственно верное решение — вернуться к теме, заявленной на его первой встрече с (президентом Польши – ред. НСН) Анджеем Дудой и вернуть Польше западную часть Украины. А также вновь предложить польскому бизнесу выкупить крупнейшие украинские предприятия в обмен на погашение внешнего государственного долга Украины», — сказал Галась.
Он также отметил, что президент Украины во время поездки в Польшу показал свою четкую готовность пожертвовать частью территории в обмен на помощь Варшавы. По словам Галася, президент уже понимает, что контрнаступление не будет иметь успеха, а Соединенные Штаты продолжат усиливать давление. Он также указал на то, что Зеленского начинают ненавидеть и граждане собственной страны, и союзники, которые оказывали ему различную поддержку.
Галась выразил уверенность, что в подобных условиях украинскому президенту остается лишь «любой ценой найти средства для урегулирования с США и Европейским союзом денежных вопросов, даже путем территориальных уступок».
Так, 10 апреля, член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что после визита Зеленского в Варшаву в Польше четко стала прослеживаться ее заветная мечта, а именно подчинение Украины в виде конфедерации и превращение в «сверхдержаву Восточной Европы». По словам Пушкова, Варшава обязательно сделает все возможное, чтобы эта мечта исполнилась.
«"Остановить Россию может только сильная Речь Посполитая, включающая Украину"» - вот новый лозунг польской правящей элиты», - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Со своей стороны, белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин в интервью НСН отмечал, что у Польши сейчас, как им кажется, удобная ситуация для того, чтобы отрезать от Украины западную часть страны.
В свою очередь обозреватель Rzeczpospolita Томаш Гжегож Гроссе выразил мнение, что Украина могла бы стать частью «большого и сильного польского государства» для более активного противодействия России в Восточной Европе. А издание «Страна.ua» 5 апреля сообщало, что в офисе президента Украины ведут обсуждение плана конфедерации с Польшей, который в итоге должен привести к созданию новой «Речи Посполитой».
При этом сам Зеленский никак не комментировал наличие или отсутствие плана конфедерации. Однако на пресс-конференции с Анджеем Дудой украинский президент заявил, что «в будущем между двумя странами не будет никаких границ».
«Встреча соседей, встреча союзников, встреча партнеров, встреча друзей. В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ — политических, экономических и — что очень важно — исторических», — подчеркнул Зеленский.
Со своей стороны, Дуда также выразил надежду, что «физической границы между Польшей и Украиной после конфликта не будет».
Многие эксперты считают, что Западная Украина уже давно находится «под контролем» поляков. Как заявил политолог, специалист по международным отношениям в Восточной Европе Александр Носович, контроль осуществляется, в частности, через совместные бизнес-предприятия.
«Что касается границ этой «IV Речи Посполитой», то официально Польша как страна западного блока борется за сохранение послевоенных границ в Европе. Она добивается расширения своих сфер влияния исключительно за счет экономической и гуманитарной интервенции на восток. Фактически Западная Украина, те области Галичины и Волыни, которые в межвоенный период были польскими воеводствами, уже находятся под системным контролем поляков - через совместные бизнес-предприятия, через некоммерческие организации», - сказал Носович в интервью «МК».
Между тем Польша продолжает поставлять Киеву большое количество вооружений. Владимир Зеленский 8 апреля заявлял, что Украина получит 200 бронетранспортеров Rosomak от Польши. При этом пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер сообщал, что Киев увеличил объем заказа бронетранспортеров Rosomak.
«Есть новые договоренности по поводу БМП, больше сотни машин. По поводу бронетранспортеров Rosomak, 200 машин, сейчас 100 и 100 впоследствии. Также самоходные минометы, дополнительные ракеты, МиГи», - сказал Зеленский в обращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.
Так, еще в ноябре 2022 года глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщал, что Польша хочет аннексировать почти всю Западную Украину в виде компенсации за помощь Киеву. Кроме того, в прошлом году Верховная рада Украины приняла закон, который уравнивает поляков и украинцев в правах. Такой же закон ранее был принят и в Польше, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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