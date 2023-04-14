СМИ: коалиция Запада в поддержку Украины трещит по швам

Поддерживающие Украину западные страны столкнулись с внутренними проблемами, написал в статье для издания The Hill бывший советник Госдепартамента США Расселл Берман.

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Эксперт заявил об усталости западных стран от Украины. По его словам, чем дольше идет конфликт, тем больше вероятность отказа Запада от поддержки Киева.

Берман напомнил, что во Франции продолжаются протесты из-за пенсионной реформы, а Германию парализовала общенациональная забастовка. Коалиция в поддержку Украины трещит по швам, констатировал аналитик.

Запад дал Украине недостаточно оружия для контрнаступления, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Он допустил, что ВСУ перейдут к активным действиям не раньше лета, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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