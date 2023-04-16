Министр обороны Украины обвинил Меркель в невступлении страны в НАТО
Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель способствовала невступлению Украины и Грузии в НАТО, заявил министр обороны страны Алексей Резников в интервью газете La Razon.
Глава оборонного ведомства отметил, что Меркель выступала против присоединения двух стран к альянсу. Запад опасался провоцировать Россию, объяснил он.
По словам Резникова, США и большинство европейских членов НАТО были за присоединение Украины и Грузии к блоку. Решение не принимать страны в альянс было принято под влиянием Меркель, сказал министр обороны.
Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Сухопутная граница России с альянсом увеличилась на 1,2 тысячи километров, пишет «Радиоточка НСН».
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