«Кол в сердце!» Новые санкции США уничтожат «Северный поток-2»?

Вашингтон планирует расширить санкции против газопровода «Северный поток-2», сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа. «Мы наносили один удар за другим, и теперь мы находимся в процессе вбивания кола в самое сердце проекта», - заявил один из собеседников агентства.

Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов объяснял НСН, что угрозы и санкции противников газопровода уже не смогут остановить его достройку.

«Будут мешать, политически давить, угрожать санкциями, против кого-нибудь, возможно, успеют даже их ввести. Сейчас идет гонка со временем. Желательно достроить быстрее, чтобы минимизировать возможные риски. А с другой стороны, европейцы уже достаточно красноречиво обозначили свою позицию. Позиция "Газпрома" и России также ясна. Все стороны готовы идти до конца. Мне в данном случае сложно предположить, какого рода давление смогут оказать противники проекта, чтобы сделать его реализацию невозможной», - отметил он.

Против строительства газопровода «Северный поток-2» выступают США, страны Балтии, Польша и Украина. С 20 октября руководство США ввело дополнительные ограничения на строительство и запретило американским компаниям участвовать в работах по укладки труб и сертифицировать соответствующее оборудование.

Строительство газопровода «Северный поток-2» возобновилось 11 декабря. Об этом заявили в компании Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода). В компании отметили, что работы по укладке трубы в исключительной экономической зоне Германии будет вести баржа «Фортуна». Сообщается, что трубоукладчик уложит 2,6-километровый участок газопровода на глубине менее 30 метров.

«Фортуна» с 15 января 2021 года планирует начать укладку труб по двум параллельным веткам газопровода в исключительной экономической зоне Дании. Помогать ей в этом будут суда «Мурман» и «Балтийский исследователь» Морской спасательной службы России и другие суда обеспечения.

Газпром передал 100% акций Nord Stream 2 AG своей «дочке». В июле компания уже переводила свою долю участия 51% в Nord Stream AG на ООО «Газпром международные проекты». СМИ предположили, что действия госкомпании связаны с обеспечением безопасности активов от исков и санкций.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что не исключает возможности прямого столкновения Германии и США из-за трубопровода.

«Такого казуса в мировой экономике не было, проблема будет решаться в международных судах. Но я боюсь, что США могут начать вводить санкции уже напрямую против Германии и созданного ею фонда. То есть это не наказание каких-то фирм, а прямая агрессия против государства, сродни военным действиям», - сказал он.