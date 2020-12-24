«Кол в сердце!» Новые санкции США уничтожат «Северный поток-2»?
Эксперты оценили в эфире НСН возможности Москвы и Берлина ответить Вашингтону на новые санкции по газопроводу.
Вашингтон планирует расширить санкции против газопровода «Северный поток-2», сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа. «Мы наносили один удар за другим, и теперь мы находимся в процессе вбивания кола в самое сердце проекта», - заявил один из собеседников агентства.
Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов объяснял НСН, что угрозы и санкции противников газопровода уже не смогут остановить его достройку.
«Будут мешать, политически давить, угрожать санкциями, против кого-нибудь, возможно, успеют даже их ввести. Сейчас идет гонка со временем. Желательно достроить быстрее, чтобы минимизировать возможные риски. А с другой стороны, европейцы уже достаточно красноречиво обозначили свою позицию. Позиция "Газпрома" и России также ясна. Все стороны готовы идти до конца. Мне в данном случае сложно предположить, какого рода давление смогут оказать противники проекта, чтобы сделать его реализацию невозможной», - отметил он.
Против строительства газопровода «Северный поток-2» выступают США, страны Балтии, Польша и Украина. С 20 октября руководство США ввело дополнительные ограничения на строительство и запретило американским компаниям участвовать в работах по укладки труб и сертифицировать соответствующее оборудование.
Строительство газопровода «Северный поток-2» возобновилось 11 декабря. Об этом заявили в компании Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода). В компании отметили, что работы по укладке трубы в исключительной экономической зоне Германии будет вести баржа «Фортуна». Сообщается, что трубоукладчик уложит 2,6-километровый участок газопровода на глубине менее 30 метров.
«Фортуна» с 15 января 2021 года планирует начать укладку труб по двум параллельным веткам газопровода в исключительной экономической зоне Дании. Помогать ей в этом будут суда «Мурман» и «Балтийский исследователь» Морской спасательной службы России и другие суда обеспечения.
Газпром передал 100% акций Nord Stream 2 AG своей «дочке». В июле компания уже переводила свою долю участия 51% в Nord Stream AG на ООО «Газпром международные проекты». СМИ предположили, что действия госкомпании связаны с обеспечением безопасности активов от исков и санкций.
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что не исключает возможности прямого столкновения Германии и США из-за трубопровода.
«Такого казуса в мировой экономике не было, проблема будет решаться в международных судах. Но я боюсь, что США могут начать вводить санкции уже напрямую против Германии и созданного ею фонда. То есть это не наказание каких-то фирм, а прямая агрессия против государства, сродни военным действиям», - сказал он.
По словам эксперта, достройка газопровода – вопрос чести, потому он будет достроен, но возникнут трудности с эксплуатацией. Ведь американцы и их союзники в Европе, Польша и Прибалтика, по его словам, выступают не против самого газопровода, а против российского газа вообще, потому проблемы будут и после достройки.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН ранее рассказал, что санкции могут затрагивать компании и суда после начала работ над проектом. Заранее вводить ограничения нельзя, так как это необоснованно.
«Но нюанс в том, что судно-трубоукладчик или судно снабжения, например, попадают под санкции только когда начинают работать. Но если судно начинает работать, то явно у них уже сделана и модернизация, и сертификаты все выданы, и так далее. Основная проблема для применения санкций в том, что никто не знает, какие суда будут использованы. Мы предполагаем, что это будет "Академик Черский", но никто это не подтверждает. А заранее ввести санкции никто не может, поскольку это было бы необоснованно. А когда уже начнут достраивать, то попадут в черные списки. Но такова жертва для достройки проекта. Россия вынуждена игнорировать американские санкции», - подчеркнул Юшков.
Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН оценил сроки завершения строительства. Правда, по его словам, США делают все возможное, чтобы сорвать работы.
«Как известно, США вплоть до военной конфронтации готовы сопротивляться "Северному потоку-2". Это позиция принципиальная. Я думаю, что это политика администрации Трампа. Я не знаю, как будет действовать следующая администрация. Она тоже абсолютно недружественна по отношению к России, но есть разница между позицией политика и позиции бизнесмена. В политике бизнесмен как слон в посудной лавке. И он много наломал дров за время своего правления. Что касается Байдена, мне сказать сложно. Чисто технически достроить «Северный поток-2» не составляет проблемы. Проблема здесь абсолютно политическая. Если начать строить, то это вопрос месяца. Я придерживаюсь мнения, что газопровод будет достроен. Другое дело, что это приведет к окончательному конфликту между Россией и США», - заявил эксперт.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что наилучшим ответом на санкции в отношении «Северного потока - 2» будет «соблюдение и обеспечение интересов России».
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции выразил надежду на скорое завершение строительства «Северного потока - 2». Российский лидер отметил, что этот проект выгоден всей Европе.
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