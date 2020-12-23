Работы по «Северному потоку-2» в водах Дании начнутся 15 января

Стала известна дата начала работ трубоукладочной баржи «Фортуна» по двум параллельным веткам газопровода «Северный поток-2», сообщает РБК со ссылкой на Датское морское управление.

Судно начнет укладку труб в исключительной экономической зоне Дании, начиная с 15 января следующего года. На помощь ему придут российские суда «Мурман» и «Балтийский исследователь».

Вокруг них будет создана временная запрещенная зона в несколько сотен метров.

Путин: «Северный поток — 2» выгоден Германии и Европе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что наилучшим ответом на санкции в отношении «Северного потока - 2» будет «соблюдение и обеспечение интересов России», сообщает РИА Новости.

Комментируя высказывание бизнесмена Олега Дерипаски, который назвал санкции «орудием самой настоящей современной гибридной войны», представитель Кремля отметил, что с этим «можно согласиться».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ГазопроводСеверный Поток-2
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