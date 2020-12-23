Работы по «Северному потоку-2» в водах Дании начнутся 15 января

Стала известна дата начала работ трубоукладочной баржи «Фортуна» по двум параллельным веткам газопровода «Северный поток-2», сообщает РБК со ссылкой на Датское морское управление.

Судно начнет укладку труб в исключительной экономической зоне Дании, начиная с 15 января следующего года. На помощь ему придут российские суда «Мурман» и «Балтийский исследователь».

Вокруг них будет создана временная запрещенная зона в несколько сотен метров.