Работы по «Северному потоку-2» в водах Дании начнутся 15 января
Стала известна дата начала работ трубоукладочной баржи «Фортуна» по двум параллельным веткам газопровода «Северный поток-2», сообщает РБК со ссылкой на Датское морское управление.
Судно начнет укладку труб в исключительной экономической зоне Дании, начиная с 15 января следующего года. На помощь ему придут российские суда «Мурман» и «Балтийский исследователь».
Вокруг них будет создана временная запрещенная зона в несколько сотен метров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что наилучшим ответом на санкции в отношении «Северного потока - 2» будет «соблюдение и обеспечение интересов России», сообщает РИА Новости.
Комментируя высказывание бизнесмена Олега Дерипаски, который назвал санкции «орудием самой настоящей современной гибридной войны», представитель Кремля отметил, что с этим «можно согласиться».
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