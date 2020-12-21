«Совершенно гибридная война». Песков прокомментировал санкции против «Северного потока - 2»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков зявил, что наилучшим ответом на санкции в отношении «Северного потока - 2» будет «соблюдение и обеспечение интересов России», сообщает РИА Новости.

Комментируя высказывание бизнесмена Олега Дерипаски, который назвал санкции «орудием самой настоящей современной гибридной войны», представитель Кремля отметил, что с этим «можно согласиться».

«Это используется, как гибридная война теми же Соединенными Штатами, которая сопровождается недобросовестной конкуренцией», - подчеркнул Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции выразил надежду на скорое завершение строительства «Северного потока - 2». Российский лидер отметил, что этот проект выгоден всей Европе.

