«Совершенно гибридная война». Песков прокомментировал санкции против «Северного потока - 2»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков зявил, что наилучшим ответом на санкции в отношении «Северного потока - 2» будет «соблюдение и обеспечение интересов России», сообщает РИА Новости.
Комментируя высказывание бизнесмена Олега Дерипаски, который назвал санкции «орудием самой настоящей современной гибридной войны», представитель Кремля отметил, что с этим «можно согласиться».
«Это используется, как гибридная война теми же Соединенными Штатами, которая сопровождается недобросовестной конкуренцией», - подчеркнул Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции выразил надежду на скорое завершение строительства «Северного потока - 2». Российский лидер отметил, что этот проект выгоден всей Европе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru