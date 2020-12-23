«Меркель пустит газ». Названы сроки достройки «Северного-потока-2»

Трубоукладочная баржа «Фортуна» с 15 января 2021 года планирует начать укладку труб по двум параллельным веткам газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне Дании. Это следует из опубликованного 22 декабря Датским морским управлением уведомления для мореплавателей. Помогать ей в этом будут суда «Мурман» и «Балтийский исследователь» Морской спасательной службы России и другие суда обеспечения.

Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов объяснил НСН, что строительство газопровода остановилось в водах Дании, а возобновилось уже в водах Германии.

«Газопровод "Северный поток-2" находится в высокой степени готовности. Завершенность находится на уровне 94%. Работы остановились в территориальных водах Дании. Предполагалось, что строительство продолжится именно там. Но достраивать его начали не с готового участка, а начали тянуть со стороны Германии. И тут можно понять эту новость, что "Фортуна" войдет в исключительную зону Дании и соединит два отрезка. Либо она пойдет тянуть от готового отрезка в сторону Германии, что выглядит менее логично», - рассказал он.

Собеседник НСН предположил, что строительство завершится уже в первом квартале 2021 года, а ввод в эксплуатацию - в течение полугода.