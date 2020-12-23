«Меркель пустит газ». Названы сроки достройки «Северного-потока-2»
Замгендиректора Института национальной энергетики рассказал НСН, что угрозы и санкции противников газопровода уже не смогут остановить его достройку.
Трубоукладочная баржа «Фортуна» с 15 января 2021 года планирует начать укладку труб по двум параллельным веткам газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне Дании. Это следует из опубликованного 22 декабря Датским морским управлением уведомления для мореплавателей. Помогать ей в этом будут суда «Мурман» и «Балтийский исследователь» Морской спасательной службы России и другие суда обеспечения.
Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов объяснил НСН, что строительство газопровода остановилось в водах Дании, а возобновилось уже в водах Германии.
«Газопровод "Северный поток-2" находится в высокой степени готовности. Завершенность находится на уровне 94%. Работы остановились в территориальных водах Дании. Предполагалось, что строительство продолжится именно там. Но достраивать его начали не с готового участка, а начали тянуть со стороны Германии. И тут можно понять эту новость, что "Фортуна" войдет в исключительную зону Дании и соединит два отрезка. Либо она пойдет тянуть от готового отрезка в сторону Германии, что выглядит менее логично», - рассказал он.
Собеседник НСН предположил, что строительство завершится уже в первом квартале 2021 года, а ввод в эксплуатацию - в течение полугода.
«Учитывая динамику строительства, мы можем предполагать, что, вероятно, достройка "Северного потока-2" закончится в первом квартале 2021 года. Соответственно, ввод в эксплуатацию произойдет в течение первого полугодия. К 15 января будет яснее, с какой скоростью движется "Фортуна", и можно будет прогнозировать точнее. Но, исходя из результатов работ в течение последних двух недель, можно предположить, что первого квартала хватит для завершения строительства. А для ввода в эксплуатацию нужно будет провести уже комплекс испытаний. А потом позовут Ангелу Меркель, нажмут на кнопку и торжественно пустят газ», - заявил он.
Фролов добавил, что несмотря на заявления участников проекта о намерении завершить достройку, противники газопровода будут предпринимать усилия, препятствующие окончанию строительства.
«Но еще будут мешать, политически давить, угрожать санкциями, против кого-нибудь, возможно, успеют даже их ввести. Сейчас идет гонка со временем. Желательно достроить быстрее, чтобы минимизировать возможные риски. А с другой стороны, европейцы уже достаточно красноречиво обозначили свою позицию. Позиция "Газпрома" и России также ясна. Все стороны готовы идти до конца. Мне в данном случае сложно предположить, какого рода давление смогут оказать противники проекта, чтобы сделать его реализацию невозможной», - отметил он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне заявил, что наилучшим ответом на санкции в отношении «Северного потока - 2» будет «соблюдение и обеспечение интересов России».
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции выразил надежду на скорое завершение строительства «Северного потока - 2». Российский лидер отметил, что этот проект выгоден всей Европе.
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