СМИ сообщили о подготовке новых санкций США против «Северного потока-2»
США готовятся к введению новых санкций в отношении газопровода «Северный поток-2» и призывают союзников в Европе прекратить связанные со строительство работы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей администрации президента США Дональда Трампа.
Отмечается, что власти намерены ввести ограничения в ближайшее время и планируют, что санкции нанесут «смертельный удар» российско-немецкому проекту.
Ранее стало известно, что американский Конгресс согласовал проект закона об оборонном бюджете, включающий расширенные ограничительные меры против «Северного потока — 2». Санкции затронут компании, участвующие в продаже, аренде или предоставлении трубоукладочных судов для строительства газопровода.
Компания Nord Stream 2 AG, которая занимается управлением газопроводом, заявила, что санкции США коснутся более 120 предприятий из более чем 12 европейских государств.
Россия возобновила строительство «Северного потока-2» в декабре после годичного перерыва из-за американских санкций. Магистральный газопровод построен на 90%, продолжаются работы в исключительной экономической зоне Германии.
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