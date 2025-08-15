Kion начал работу в Киргизии в партнерстве со «Скайнет Телеком»

Онлайн-кинотеатр Kion, входящий в холдинг «МТС Медиа», вышел на рынок Киргизии в партнерстве с интернет-провайдером и оператором цифрового телевидения «Скайнет Телеком», сообщает газета «Коммерсантъ». Контент сервиса, включая оригинальные проекты, интегрирован в витрину приложения Easy.OK. На старте пользователям доступно более 200 фильмов и сериалов, в дальнейшем каталог будет расширяться.

Соглашение о запуске подписали гендиректор Kion Алексей Иванов и директор по развитию бизнеса «Скайнет Телеком» Руслан Егоров. «МТС Медиа» также рассматривает возможность запуска в стране книжного сервиса «Строки» с авторизацией по местным номерам.

По словам гендиректора «МТС Медиа» Софьи Митрофановой, Киргизия интересна высоким спросом на русскоязычный контент и темпами роста ВВП в ЕАЭС. До этого сервисы холдинга работали за пределами России только в Белоруссии.

Сейчас в Киргизии из российских онлайн-кинотеатров присутствуют «Иви» и «Кинопоиск». Эксперты отмечают, что рынок менее конкурентен, чем в Казахстане, при высоком проникновении интернета и слабом развитии платного ТВ. На первом этапе Kion планирует монетизировать контент на русскоязычной аудитории, передает «Радиоточка НСН».

