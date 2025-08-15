СМИ: В администрации Трампа обсуждают «пряники» для России
Пока президент США Дональд Трамп проводит с Владимиром Путиным переговоры по урегулированию конфликта на Украине, в его администрации в закрытом формате обсуждают возможность предложить Москве стимулирующие меры, сообщили CNN два американских чиновника.
По их словам, в качестве таких «пряников» могут рассматриваться переговоры о новых деловых соглашениях с Россией или потенциальная сделка по стратегическим вооружениям.
Высокопоставленный представитель администрации Трампа заявил телеканалу, что Вашингтон готов обсуждать параметры соглашения по контролю над вооружениями, однако детали возможной ядерной сделки вряд ли будут затронуты на столь высоком уровне.
Один из источников отметил, что европейские страны годами не рассматривали подобных стимулов для Москвы, а другой назвал такой подход «детским и непрактичным», передает «Радиоточка НСН».
