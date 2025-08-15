СМИ: В администрации Трампа обсуждают «пряники» для России

Пока президент США Дональд Трамп проводит с Владимиром Путиным переговоры по урегулированию конфликта на Украине, в его администрации в закрытом формате обсуждают возможность предложить Москве стимулирующие меры, сообщили CNN два американских чиновника.

По их словам, в качестве таких «пряников» могут рассматриваться переговоры о новых деловых соглашениях с Россией или потенциальная сделка по стратегическим вооружениям.