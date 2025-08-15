На Аляске началась встреча Путина и Трампа
В Анкоридже стартовали переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, посвященные поиску вариантов долгосрочного мирного урегулирования российско-украинского конфликта.
В связи с саммитом в городе действует ограничение на полеты, которое продлится до 16 августа, отмечает RT.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее назвал выбор Аляски логичным, сославшись на географическую близость России и США.
Он отметил, что в регионе и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и существуют перспективы масштабных взаимовыгодных проектов, передает «Радиоточка НСН».
