На Аляске началась встреча Путина и Трампа

В Анкоридже стартовали переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, посвященные поиску вариантов долгосрочного мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

В связи с саммитом в городе действует ограничение на полеты, которое продлится до 16 августа, отмечает RT.

Путин прибыл на Аляску для переговоров с Трампом

Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее назвал выбор Аляски логичным, сославшись на географическую близость России и США.

Он отметил, что в регионе и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и существуют перспективы масштабных взаимовыгодных проектов, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
