Беглый политолог признался в организации звонка Лукашенко и Трампа
Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с лидером Белоруссии Александром Лукашенко был организован Дмитрием Болкунцом, заявил он НСН.
Желание Трампа получить Нобелевскую премию мира привели его к разговору с Лукашенко, рассказал беглый белорусский политолог Дмитрий Болкунец в разговоре с НСН.
Белорусский и американский лидеры поговорили по телефону в пятницу 15 августа. Главной темой дня стало освобождение 1300 заключенных. Болкунец объяснил, как это произошло.
«Я организовал им звонок. В феврале этого года было обращение Нобелевских лауреатов, которых я собирал. Мы просили Трампа освободить политических заключенных в Белоруссии, и он уже начал этот вопрос решать, потому что с его помощью 16 человек некоторое время назад вышли на свободу. Я оформил письмо его советникам, где упомянул, что, если он добьется освобождения всех 1300 заключенных, то мы будем инициировать выдвижение республиканца на Нобелевскую премию мира от имени ”Форума демократических сил Беларуси”. Трамп после этого, буквально через час, позвонил Лукашенко. Сегодня звучала только одна тема, потому что вопросы ядерных испытаний и безопасности Трамп не с Лукашенко будет обсуждать, а с президентом России Владимиром Путиным. А сейчас Трампа беспокоит Нобелевская премия мира, он может ее получить, если решит ряд вопросов, которые были не разрешены в прошлые годы. В этом его главное отличие от Байдена. Он ничего не делал, а только раздавал печеньки оппозиционерам», — указал он.
Болкунец добавил, что в сделке заинтересован и президент Белоруссии, а не только Трамп и оппозиция.
«Лукашенко уже сам хочет избавиться от этой головной боли. Он сам хотел много раз передать оппозиционеров на Запад, но их никто не хочет “покупать”. Белорусский лидер может добиться смягчения санкций через Трампа, не только против себя, но и против ряда белорусских предприятий. Из-за этого страдают наши люди, так что уже пора всех отпустить спустя пять лет, к тому же, ничего делать не надо, это все бесплатно. Вполне возможно, что этот маленький плюсик зачтется в будущем. В случае каких-нибудь эксцессов США могут заступиться за него», — заключил собеседник НСН.
Ранее Лукашенко выразил готовность организовать встречу Путина, Трампа и Зеленского, напоминает НСН.
