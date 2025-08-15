Продажи челябинского бренда выросли после появления Лаврова в свитере «СССР»

У челябинской марки SelSovet вырос спрос на продукцию после того, как глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл на Аляску в свитере с надписью «СССР». Об этом «Газете.Ru» рассказала владелица бренда Екатерина Варлакова.

По ее словам, партия свитеров ранее была закуплена МИД России, и один из них сотрудники передали министру.

«Это большая для нас гордость. <...> Конечно, сейчас уже есть большая активность, продажи повысились», — отметила она.