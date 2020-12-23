Газпром передал 100% акций Nord Stream 2 AG своей «дочке»
Проектная компания «Северного потока 2» Nord Stream 2 AG перешла во владения ООО «Газпром международные проекты». Ранее она принадлежала старшей компании ПАО «Газпром».
В июле Газпром уже переводил свою долю участия 51% в Nord Stream AG на ООО «Газпром международные проекты». Ряд СМИ сообщали, что действия госкомпании связаны с обеспечением безопасности активов от исков и санкций.
Против строительства газопровода «Северный поток-2» выступают США, страны Балтии, Польша и Украина. С 20 октября руководство США ввело дополнительные ограничения на строительство и запретило американским компаниям участвовать в работах по укладки труб и сертифицировать соответствующее оборудование.
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