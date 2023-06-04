История «в свою пользу». В России напомнили о преступлениях против человечества в Польше
Отношения Польши и России с течением времени становятся все более холодными. При этом Варшава стремится извлечь для себя как можно больше выгоды из минувших событий и современного украинского конфликта.
Сегодняшние руководители Польши исповедуют идеологию диктатора Юзефа Пилсудского, сообщил в Telegram председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
По его словам, в основе его политики была ненависть к России, а во времена его правления в Польше происходили «преступления против человечества». По словам парламентария, в 1919-1921 годы более 30 тысяч российских солдат и офицеров были расстреляны и замучены. Польские лагеря для пленных были такие же, как нацистские.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в эфире НСН объяснил, что мешает поставить точку в исторических спорах с Польшей.
«Польские власти, к сожалению, интерпретируют историю отношений с Россией исключительно в свою пользу. В августе было столетие трагических событий 1920 года, когда в польском плену погибли десятки тысяч советских пленных. И если бы Россия хотела сохранять историю в качестве постоянного раздражителя двусторонних отношений, то август 2020 года сопровождался бы большим количеством официальных и неофициальных комментариев на этот счет, но этого не было. Несмотря на то, что события 1920 года были на грани геноцида, позиция России такова: оставим историю историкам. Здесь не должно быть политики», - заключил политик.
Агрессивное отношение Польши к России на данном историческом этапе выражается в готовности открыто воевать на стороне Украины в составе подразделений НАТО. По оценке председателя Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Героя России, генерал-майора Сергея Липового, именно Варшава вероятнее других членов альянса направит своих военных в зону СВО. Об этом он заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«В СМИ прошла утечка, что если ВСУ будут проигрывать в этом контрнаступлении, то готов вариант «Б», чтобы уже на стороне ВСУ выступили непосредственно подразделения НАТО. Номер один – это Польша, затем – Германия, Франция и Англия. Но Англия, как и Америка, обычно прямо в конфликты не вмешивается», - рассказал он.
Белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что у Польши сейчас, как им кажется, на фоне украинского конфликта с Россией удобная ситуация для того, чтобы отрезать от Украины западную часть страны.
«На российское государство вряд ли они нападут, учитывая его ядерный потенциал. Это повторение, прежде всего, для Польши. У Польши сейчас, как им кажется, удобная ситуация для того, чтобы отрезать от Украины западную Украину», - отмечал он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России и Польши «богатая история отношений», сообщает ТАСС. По его словам, в настоящее время эти отношения находятся на нулевой или даже отрицательной отметке. Он также напомнил, что в течение продолжительного времени Польша была частью Российского государства, а в остальное - вредила ему, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН» .
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