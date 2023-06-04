История «в свою пользу». В России напомнили о преступлениях против человечества в Польше

Агрессивное отношение Польши к России на данном историческом этапе выражается в готовности открыто воевать на стороне Украины в составе подразделений НАТО. По оценке председателя Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Героя России, генерал-майора Сергея Липового, именно Варшава вероятнее других членов альянса направит своих военных в зону СВО. Об этом он заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«В СМИ прошла утечка, что если ВСУ будут проигрывать в этом контрнаступлении, то готов вариант «Б», чтобы уже на стороне ВСУ выступили непосредственно подразделения НАТО. Номер один – это Польша, затем – Германия, Франция и Англия. Но Англия, как и Америка, обычно прямо в конфликты не вмешивается», - рассказал он.