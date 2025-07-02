Песков заявил, что Россия не угрожает Азербайджану

Россия никогда не угрожала и не угрожает Азербайджану. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, первопричиной стали «следственные действия и работа по раскрытию преступления», которые были совершены в России, «в том числе против граждан Азербайджана».

«Мы будем защищать законные интересы наших граждан по дипломатическим каналам и будем использовать все имеющиеся у нас средства», - заключил представитель Кремля.

Ранее в пресс-службе азербайджанской диаспоры в РФ заявили, что Баку использует политическую риторику, ведущую к ухудшению отношений с Москвой, что создает помехи в международном взаимодействии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АзербайджанРоссияДмитрий Песков

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