Песков назвал звонок Зеленского Алиеву попыткой «подлить масло в огонь»

Телефонный разговор президентов Украины и Азербайджана Владимиа Зеленского и Ильхама Алиева является попыткой Киева «подлить масло в огонь» в ситуацию между Баку и Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, Украина будет провоцировать Азербайджан «на продолжение эмоциональных действий».

«Чтобы спровоцировать дальше напряжённость», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Россия никогда не угрожала и не угрожает Азербайджану, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Григорий Сысоев
ТЕГИ:РоссияАзербайджанУкраинаДмитрий Песков

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