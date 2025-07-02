Песков назвал звонок Зеленского Алиеву попыткой «подлить масло в огонь»
2 июля 202513:51
Телефонный разговор президентов Украины и Азербайджана Владимиа Зеленского и Ильхама Алиева является попыткой Киева «подлить масло в огонь» в ситуацию между Баку и Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Украина будет провоцировать Азербайджан «на продолжение эмоциональных действий».
«Чтобы спровоцировать дальше напряжённость», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что Россия никогда не угрожала и не угрожает Азербайджану, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru