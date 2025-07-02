В Челябинской области провели обыски в офисах «Южуралзолото»
Обыски проходят в офисах группы «Южуралзолото» в Челябинской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона.
По данным агентства, ранее на земельных участках в Пластовском и Еткульском районах выявили нарушения правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности, эксплуатации промышленных объектов. Они спровоцировали загрязнение водоохранной зоны и ухудшение экологической ситуации.
«Сотрудниками региональных управлений ФСБ и СК... проведены обысковые мероприятия в офисах ПАО "Южуралзолото Группа компаний" и аффилированных с ним организациях», - отметил собеседник РИА Новости.
Он уточнил, что обыски провели в рамках уголовных дел, возбужденных ранее.
Ранее следственные действия прошли в доме экс-государственного секретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, пишет RT. Чиновник был задержан в рамках расследования дела о незаконной приватизации ОАО «Дагнефтепродукт».
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