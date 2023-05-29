США выразили озабоченность из-за комиссии Польши по изучению влияния РФ

Соединенные Штаты озабочены созданием в Польше комиссии по изучению влияния России, заявил американский посол в республике Марк Бжезиньский. Об этом пишет РИА Новости.

В США допустили захват Польшей части Украины

Представитель Вашингтон выразил опасение, что создание комиссии приведет к ограничению прав избирателей. Он поддержал решение президента Польши Анджея Дуды направить вопрос на рассмотрение конституционного суда.

Польша с 1 июня закроет границу для российских и белорусских грузовиков.

Бывший сотрудник Минобороны Австралии Малколм Дэвис призвал Польшу не бояться ядерного конфликта с Россией ради спасения Украины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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