США выразили озабоченность из-за комиссии Польши по изучению влияния РФ
Соединенные Штаты озабочены созданием в Польше комиссии по изучению влияния России, заявил американский посол в республике Марк Бжезиньский. Об этом пишет РИА Новости.
Представитель Вашингтон выразил опасение, что создание комиссии приведет к ограничению прав избирателей. Он поддержал решение президента Польши Анджея Дуды направить вопрос на рассмотрение конституционного суда.
Польша с 1 июня закроет границу для российских и белорусских грузовиков.
Бывший сотрудник Минобороны Австралии Малколм Дэвис призвал Польшу не бояться ядерного конфликта с Россией ради спасения Украины, передает «Радиоточка НСН».
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