Алиханов заявил о завершении проектирования поезда для ВСМ

Проектирование российского высокоскоростного поезда завершается. Об этом рассказал министр промышленности и торговли Антон Алиханов, выступая в Совете Федерации.

Как отметил глава Минпромторга, по поручению президента Владимира Путина будет восполнена ниша высокоскоростных поездов в железнодорожном машиностроении. Исполнителю - заводу «Уральские локомотивы» - обеспечили поддержку посредством кластерной инвестплатформы.

«По графику идет строительство необходимых мощностей. Завершается проектирование самого поезда и готовятся к испытаниям опытные образцы основных узлов – двигателя, тележки и кузова состава», - указал Алиханов.

Как ожидается, «Уральские локомотивы» завершат строительство производства для поездов высокоскоростной магистрали до конца 2026 года. Сборку первого образца поезда начнут в 2026-м, в 2028-м планируется получение сертификата соответствия. До 2030 года завод должен поставить 43 восьмивагонных поезда для первой в стране ВСМ Москва - Санкт-Петербург.

Ранее глава Минтранса Роман Старовойт заявил, что строительство ВСМ начнется в середине 2025 года, пишет RT.

