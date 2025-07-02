Песков: Сокращение поставок оружия Украине приближает окончание СВО
Сокращение или прекращение поставок оружия Украине приближает окончание спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя приостановку Вашингтоном передачу Киеву вооружений он отметил, что, согласно появившейся в СМИ информации, это связано с пустыми складами Пентагона.
«В любом случае, чем меньше оружия поставляется Украине - тем ближе окончание специальной военной операции», - заключил представитель Кремля.
Ранее газета Politico со ссылкой на собственные источники сообщила, что в Пентагоне приняли решение приостановить поставки Украине оружия «из-за опасений, что запасы вооружений США слишком сократились», пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru