Песков: Сокращение поставок оружия Украине приближает окончание СВО

Сокращение или прекращение поставок оружия Украине приближает окончание спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Комментируя приостановку Вашингтоном передачу Киеву вооружений он отметил, что, согласно появившейся в СМИ информации, это связано с пустыми складами Пентагона.

«В любом случае, чем меньше оружия поставляется Украине - тем ближе окончание специальной военной операции», - заключил представитель Кремля.

Ранее газета Politico со ссылкой на собственные источники сообщила, что в Пентагоне приняли решение приостановить поставки Украине оружия «из-за опасений, что запасы вооружений США слишком сократились», пишут «Известия».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСШАВооружениеДмитрий Песков

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