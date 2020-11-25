В Совфеде удивились реакции Польши на «катынское дело»
Глава комитета Совфеда по международным делам в эфире НСН призвал Польшу не путать общественную дискуссию и официальную позицию России по делу о расстреле польской армии в Катынском лесу.
Посольство Польши заявило, что Россия искажает факты, касающиеся расстрела пленных офицеров польской армии в Катынском лесу. В дипмиссии отметили, что на прошедшей в Тверской области конференции Российское военно-историческое общество якобы пыталось скрыть ответственность НКВД за преступления против польского народа и переложить их на нацистскую Германию.
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в эфире НСН рассказал, что Польша перепутала общественные обсуждения с официальной позицией.
«Меня реакция посольства Польши удивила, я ее считаю чрезмерной. Посольство прокомментировало дискуссию, которая проходила в общественном формате. В ней звучали разные точки зрения, но я не усматриваю здесь никакой необходимости официальной реакции. В самой Польше идет большое количество самых различных дискуссий, в которых высказываются порой полярные точки зрения, в том числе на историю отношений с Россией. Что называется, следите за руками. Но Россия умеет отделять официальную позицию от общественных дискуссий», - сказал сенатор.
Косачев также объяснил, что мешает поставить точку в исторических спорах с Польшей.
«Польские власти, к сожалению, интерпретируют историю отношений с Россией исключительно в свою пользу. В августе было столетие трагических событий 1920 года, когда в польском плену погибли десятки тысяч советских пленных. И если бы Россия хотела сохранять историю в качестве постоянного раздражителя двусторонних отношений, то август 2020 года сопровождался бы большим количеством официальных и неофициальных комментариев на этот счет, но этого не было. Несмотря на то, что события 1920 года были на грани геноцида, позиция России такова: оставим историю историкам. Здесь не должно быть политики», - заключил парламентарий.
Катынским преступлением называют серию расстрелов почти 22 тысяч поляков весной 1940 года. Их казнили по решению Политбюро ЦК ВКП(б). Более половины из погибших содержались в трех лагерях НКВД. Тела убитых людей обнаружили спустя год. После этого правительство СССР заявило, что военнопленных расстреляли немцы. Советский Союз признал вину только в апреле 1990 года.
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