В Совфеде удивились реакции Польши на «катынское дело»

«Меня реакция посольства Польши удивила, я ее считаю чрезмерной. Посольство прокомментировало дискуссию, которая проходила в общественном формате. В ней звучали разные точки зрения, но я не усматриваю здесь никакой необходимости официальной реакции. В самой Польше идет большое количество самых различных дискуссий, в которых высказываются порой полярные точки зрения, в том числе на историю отношений с Россией. Что называется, следите за руками. Но Россия умеет отделять официальную позицию от общественных дискуссий», - сказал сенатор.



Косачев также объяснил, что мешает поставить точку в исторических спорах с Польшей.



«Польские власти, к сожалению, интерпретируют историю отношений с Россией исключительно в свою пользу. В августе было столетие трагических событий 1920 года, когда в польском плену погибли десятки тысяч советских пленных. И если бы Россия хотела сохранять историю в качестве постоянного раздражителя двусторонних отношений, то август 2020 года сопровождался бы большим количеством официальных и неофициальных комментариев на этот счет, но этого не было. Несмотря на то, что события 1920 года были на грани геноцида, позиция России такова: оставим историю историкам. Здесь не должно быть политики», - заключил парламентарий.



Катынским преступлением называют серию расстрелов почти 22 тысяч поляков весной 1940 года. Их казнили по решению Политбюро ЦК ВКП(б). Более половины из погибших содержались в трех лагерях НКВД. Тела убитых людей обнаружили спустя год. После этого правительство СССР заявило, что военнопленных расстреляли немцы. Советский Союз признал вину только в апреле 1990 года.

