«Враждебное образование»: Неугомонной Польше вновь предложили поучаствовать в разделе Украины
Бывший разведчик США Скотт Риттер предложил поделить украинские территории между Россией и Польшей. В России же давно указывают на стремления Варшавы забрать «свое» на Украине.
Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер предложил «разумный» вариант раздела Украины.
По его словам, урегулировать конфликт можно, если «отдать» часть украинской территории Польше, а часть – России.
«Честно говоря, это самое разумное, что можно было бы сделать. Западная Украина должна выйти из уравнения. Сделайте ее проблемой Польши и Европы. Это не проблема России. Если вы уберете Западную Украину из общей картины, я уверен, что наступит мир, поскольку это один народ, с той же культурой и историей», - считает он.
По его мнению, население Одессы, Киева, Харькова и Днепропетровска будет жить в мире с Россией, так как жители являются частью именно российской цивилизации.
Разговоры о том, что Польша заинтересована в украинских территориях, не утихают, несмотря на дружбу соседей. В России считают Варшаву провокатором и хитрым политическим игроком.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что для мира будет лучше, если произойдет «тихий раздел» Украины вместо мировой войны или ее вступления в НАТО. По его словам, Польша, Венгрия и Румыния уже давно «целятся» в западную часть Украины.
«Поляки вновь грезят идеей возрождения межгосударственной унии с Украиной и восстановления недоделанной империи – Речи Посполитой «от моря до моря». Не имея интеллектуальных сил для создания жизнеспособного образа будущего, Польша, подтверждая реноме «страны, опрокинутой в прошлое», черпает вдохновение из карт 400-летней давности, когда части нынешней Украины были в её составе. Ну не умеет Польша быть империей, хотя и постоянно берётся за это безнадёжное для себя дело. Польша – с кусками Украины или без неё – это и так бесконечно враждебное для нас образование», - написал он в Telegram-канале.
Политик напомнил, что Варшава уже потребовала от Германии репараций за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны. По мнению Медведева, в дальнейшем польские власти предъявят Франции и ФРГ счет за «сдерживание России», требуя отторжения территорий в свою пользу. Зампред Совбеза указал, что в этом случае Берлин и Париж обратятся за помощью к Москве и подготовят новый договор о безопасности в Европе «для сдерживания неугомонной Польши».
Он отметил, что России не стоит поддерживать дипотношения с Польшей, пока в стране руководят русофобы.
«Я не вижу смысла в продолжении дипломатических отношений с Польшей. Это государство не должно существовать для нас, пока там у власти нет никого, кроме русофобов, и Украина полна польских наемников, которых надо безжалостно уничтожать, как вонючих крыс», - написал он.
Отношение Варшавы к Москве понятно, в Польше не скрывают своего, мягко говоря, недоброжелательного настроя. С Украиной все обстоит немного иначе – Киев и Варшава заверяют друг друга и мировое сообщество в нерушимой дружбе.
При этом автор портала Niezależny Dziennik Polityczny Марек Галась ранее сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Варшаву пообещал отдать Польше часть территории страны в обмен на помощь при контрнаступлении. По его словам, если контрнаступление ВСУ не пройдет успешно, то территории Западной Украины перейдут соседней стране.
Белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин в интервью НСН подтвердил, что у Польши сейчас, как им кажется, удобная ситуация для того, чтобы отрезать от Украины западную часть страны.
«На российское государство вряд ли они нападут, учитывая его ядерный потенциал. Это повторение, прежде всего, для Польши. У Польши сейчас, как им кажется, удобная ситуация для того, чтобы отрезать от Украины западную Украину», - отмечал он.
С ним согласился и первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, который в разговоре с НСН заявил, что Киеву все равно придется отдать свои территории. И в такой ситуации Польша окажется главным бенефициаром.
«Один из возможных вариантов – Польше отойдет часть территории Украины, и Польша будет компенсировать за Украину часть долга», - говорил он.
Некоторые политологи отмечают, что на фоне дружбы двух стран речь может пойти об объединении в том или ином формате.
При этом председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в интервью НСН заявил, что Украина и Польша не смогут объединиться и стать одним государством. По его словам, у такой инициативы будет огромное количество оппонентов как в Польше, так и в Украине.
«К этой теме я бы подходил очень сдержанно и осторожно. Все эти версии насчет быстрого соединения Украины и Польши будут иметь огромное количество оппонентов как в самой Украине, так и в Польше. Это вопрос передела истории… К нему надо подходить очень осторожно, взвешивая все факторы», - отметил он.
А бывший президент Польши Александр Квасьневский в беседе с НСН назвал информацию об объединении республики с Украиной в единое государство ерундой.
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