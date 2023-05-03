«Враждебное образование»: Неугомонной Польше вновь предложили поучаствовать в разделе Украины

Разговоры о том, что Польша заинтересована в украинских территориях, не утихают, несмотря на дружбу соседей. В России считают Варшаву провокатором и хитрым политическим игроком.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что для мира будет лучше, если произойдет «тихий раздел» Украины вместо мировой войны или ее вступления в НАТО. По его словам, Польша, Венгрия и Румыния уже давно «целятся» в западную часть Украины.

«Поляки вновь грезят идеей возрождения межгосударственной унии с Украиной и восстановления недоделанной империи – Речи Посполитой «от моря до моря». Не имея интеллектуальных сил для создания жизнеспособного образа будущего, Польша, подтверждая реноме «страны, опрокинутой в прошлое», черпает вдохновение из карт 400-летней давности, когда части нынешней Украины были в её составе. Ну не умеет Польша быть империей, хотя и постоянно берётся за это безнадёжное для себя дело. Польша – с кусками Украины или без неё – это и так бесконечно враждебное для нас образование», - написал он в Telegram-канале.

Политик напомнил, что Варшава уже потребовала от Германии репараций за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны. По мнению Медведева, в дальнейшем польские власти предъявят Франции и ФРГ счет за «сдерживание России», требуя отторжения территорий в свою пользу. Зампред Совбеза указал, что в этом случае Берлин и Париж обратятся за помощью к Москве и подготовят новый договор о безопасности в Европе «для сдерживания неугомонной Польши».

Он отметил, что России не стоит поддерживать дипотношения с Польшей, пока в стране руководят русофобы.

«Я не вижу смысла в продолжении дипломатических отношений с Польшей. Это государство не должно существовать для нас, пока там у власти нет никого, кроме русофобов, и Украина полна польских наемников, которых надо безжалостно уничтожать, как вонючих крыс», - написал он.