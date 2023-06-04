Володин: Руководители Польши исповедуют идеологию диктатора Юзефа Пилсудского

По его словам, в основе его политики была ненависть к России, а во времена его правления в Польше происходили «преступления против человечества». По словам парламентария, в 1919-1921 годы более 30 тысяч российских солдат и офицеров были расстреляны и замучены. Польские лагеря для пленных были такие же, как нацистские.

Володин указал, что сегодня Варшава отказывается расследовать эти преступления, отрицая существование в стране лагерей смерти и факт истребления пленных солдат Красной армии.

«Мы должны сделать всё, чтобы жертвы этой трагедии не были забыты», — подчеркнул политик.

Как сообщили ранее в Кремле, отношения России и Польши находятся на нулевом или даже отрицательном уровне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

