Володин: Руководители Польши исповедуют идеологию диктатора Юзефа Пилсудского
Сегодняшние руководители Польши исповедуют идеологию диктатора Юзефа Пилсудского, сообщил в Telegram председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
По его словам, в основе его политики была ненависть к России, а во времена его правления в Польше происходили «преступления против человечества». По словам парламентария, в 1919-1921 годы более 30 тысяч российских солдат и офицеров были расстреляны и замучены. Польские лагеря для пленных были такие же, как нацистские.
Володин указал, что сегодня Варшава отказывается расследовать эти преступления, отрицая существование в стране лагерей смерти и факт истребления пленных солдат Красной армии.
«Мы должны сделать всё, чтобы жертвы этой трагедии не были забыты», — подчеркнул политик.
Как сообщили ранее в Кремле, отношения России и Польши находятся на нулевом или даже отрицательном уровне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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