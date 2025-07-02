Лукашенко решил помиловать ещё 16 заключенных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал ещё 16 заключенных, которые были осуждены, в том числе, по экстремистским статьям. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко не подтвердил сообщения о пытках в белорусских тюрьмах

Отмечается, что были помилованы восемь женщин и восемь мужчин. В их числе лица старше 50 лет, у двоих имеются хронические заболевания, один - инвалид. У девяти помилованных есть несовершеннолетние дети.

«Все они раскаялись в содеянном и взяли на себя обязательство не нарушать закон», - говорится в сообщении.

Ранее Лукашенко помиловал 14 человек, в том числе оппозиционера Сергея Тихановского, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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