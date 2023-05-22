Польша начала подсчитывать «ущерб» от СССР во время Второй мировой войны

Польша начала подсчитывать ущерб от действий СССР во время и после Второй мировой войны, заявил заместитель министра иностранных дел республики Аркадиуш Мулярчик.

По его словам, институт военных дел работает над составлением соответствующего доклада. Он отметил, что должны быть задокументированы «эксплуатация польского государства, неблагоприятные угольные контракты» и многое другое.