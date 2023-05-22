Польша начала подсчитывать «ущерб» от СССР во время Второй мировой войны
Польша начала подсчитывать ущерб от действий СССР во время и после Второй мировой войны, заявил заместитель министра иностранных дел республики Аркадиуш Мулярчик.
По его словам, институт военных дел работает над составлением соответствующего доклада. Он отметил, что должны быть задокументированы «эксплуатация польского государства, неблагоприятные угольные контракты» и многое другое.
О том, что Польша может потребовать репарации от России, 2 мая заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в интервью газете Financial Times. По его словам, как только в этом вопросе будет достигнуто соглашение с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссий с Россией.
Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что Польша – это «бесконечно враждебное» для России образование. Политик напомнил, что Варшава уже потребовала от Германии репараций за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны. По мнению Медведева, в дальнейшем польские власти предъявят Франции и ФРГ счет за «сдерживание России», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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