В Кремле рассказали, что Путин и Макрон не обсуждали возможность личной встречи

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон не обсуждали по телефону возможность личной встречи. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил Песков, переговоры политиков были содержательными и продлились более двух часов. По словам представителя Кремля, телефонная беседа Путина с Макроном стала хорошей возможностью донести позиции сторон. При этом разговор не шел о личной встрече политиков.

«Пока телефонный формат вполне достаточен для того, чтобы обмениваться позициями», - указал пресс-секретарь.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор накануне. Беседа состоялась впервые с сентября 2022 года, пишет «Свободная пресса».

