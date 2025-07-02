В Кремле рассказали, что Путин и Макрон не обсуждали возможность личной встречи
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон не обсуждали по телефону возможность личной встречи. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как отметил Песков, переговоры политиков были содержательными и продлились более двух часов. По словам представителя Кремля, телефонная беседа Путина с Макроном стала хорошей возможностью донести позиции сторон. При этом разговор не шел о личной встрече политиков.
«Пока телефонный формат вполне достаточен для того, чтобы обмениваться позициями», - указал пресс-секретарь.
Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор накануне. Беседа состоялась впервые с сентября 2022 года, пишет «Свободная пресса».
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