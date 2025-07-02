Госдума: Азербайджанскому певцу Эмину в России «отмена» не грозит

Говоря об отношении российских властей к азербайджанским артистам и бизнесменам, Майданов напомнил прошлогодний теракт в концертном зале «Крокус-Сити», отметив НСН, что даже тогда, в тяжелое для страны время, никто в России не переложил ответственность на семью Агаларовых, поэтому не стоит ждать этого и сегодня.

«Когда произошла трагедия в «Крокусе», никто никого не гнобил, наоборот, поддержали, понимая, что это общая трагедия. Человек, который владел залом, создал замечательную площадку, на которой выступали многие артисты, в том числе, и я. Последствия теракта распространяются на всех, и беду нужно переживать вместе. Вряд ли тогда могла быть какая-то другая реакция российских властей и наших сограждан», - отметил Майданов.

Эмин Агаларов и его отец, Араз — крупные российские предприниматели азербайджанского происхождения, девелоперы и управляющие торговыми и выставочными комплексами. Старший Агаларов — долларовый миллиардер и один из богатейших людей России, президент холдинга Crocus Group.

Эмин также известен тем, что был женат на дочери президента Азербайджана. Он и Лейла Алиева познакомились в Швейцарии, их брак длился почти десять лет. У них двое сыновей-близнецов: Али и Микаил. Несмотря на развод, экс-супруги остались в хороших отношениях. Некоторые СМИ утверждают, что благодаря родству Агаларовы продолжают управлять активами клана Алиевых в России.

По мнению Майданова, с похожих культурных провокаций начинались в свое время сложности и с Украиной.

«Мы раньше думали, что музыка и спорт — это все отдельно от политики, но, увы, это стало механизмом в борьбе с Россией, активным элементом русофобии. Для тех, кто работает против России, стали нормой попытки запретить выступления наших артистов, потому что это громко и резонансно. Конечно, за этим стоит желание неведомого никому чиновника, чтобы его заметили и хоть как-то среагировали в ответ, но, я думаю, что в данном случае пострадали лишь азербайджанские зрители, которые купили билеты на концерты любимых артистов, будь то Баста или Сергей Жуков. А то, что наши артисты подвергаются санкциям на территории Азербайджана, так мы это уже проходили в предыдущем историческом периоде, когда им запретили гастролировать на Украине», - заключил собеседник НСН.