Госдума: Азербайджанскому певцу Эмину в России «отмена» не грозит
В России не будут симметрично отвечать на отмены концертов российских артистов в Азербайджане, заявил в эфире НСН Денис Майданов, назвав Эмина «мостом» между народами.
Россия не будет запрещать концерты Эмина Агаларова и других азербайджанских артистов и музыкантов в ответ на действия Баку, заявил в интервью НСН депутат Госдумы, Заслуженный артист РФ Денис Майданов.
Ранее в Минкультуры Азербайджана заявили об отмене всех культурных мероприятий, связанных с Россией в связи с действиями российских силовиков в Екатеринбурге. СМИ пишут об отмене концертов в этой стране Басты, Леонида Агутина, группы «Руки Вверх!» и других исполнителей.
Отвечая на запрос НСН, каков будет "культурный ответ" России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Денис Майданов заявил, что ни азербайджанским артистам в целом, ни в частности азербайджанскому певцу Эмину, широко известному в творческой и в бизнес-среде РФ, ничего не грозит.
«Эмин – любимый артист в нашей стране, который собирает залы, к которому приходит публика, к которому ходят на концерты. Россия всегда была островом дружелюбия к людям культуры, спорта и искусства. Я уверен, что мы не опустимся до подобных гонений, мы с любовью относимся к артистам из Азербайджана и других стран. В отличие от некоторых наших соседей, мы понимаем, что артисты, люди культуры являются связующим звеном между народами и государствами, они нас сплачивают, а не разъединяют. Я даже допускаю, что Эмин и другие артисты могут стать мостом в переговорах между государствами, потому что они одинаково уважаемы и здесь, и там», - сказал Майданов.
Говоря об отношении российских властей к азербайджанским артистам и бизнесменам, Майданов напомнил прошлогодний теракт в концертном зале «Крокус-Сити», отметив НСН, что даже тогда, в тяжелое для страны время, никто в России не переложил ответственность на семью Агаларовых, поэтому не стоит ждать этого и сегодня.
«Когда произошла трагедия в «Крокусе», никто никого не гнобил, наоборот, поддержали, понимая, что это общая трагедия. Человек, который владел залом, создал замечательную площадку, на которой выступали многие артисты, в том числе, и я. Последствия теракта распространяются на всех, и беду нужно переживать вместе. Вряд ли тогда могла быть какая-то другая реакция российских властей и наших сограждан», - отметил Майданов.
Эмин Агаларов и его отец, Араз — крупные российские предприниматели азербайджанского происхождения, девелоперы и управляющие торговыми и выставочными комплексами. Старший Агаларов — долларовый миллиардер и один из богатейших людей России, президент холдинга Crocus Group.
Эмин также известен тем, что был женат на дочери президента Азербайджана. Он и Лейла Алиева познакомились в Швейцарии, их брак длился почти десять лет. У них двое сыновей-близнецов: Али и Микаил. Несмотря на развод, экс-супруги остались в хороших отношениях. Некоторые СМИ утверждают, что благодаря родству Агаларовы продолжают управлять активами клана Алиевых в России.
По мнению Майданова, с похожих культурных провокаций начинались в свое время сложности и с Украиной.
«Мы раньше думали, что музыка и спорт — это все отдельно от политики, но, увы, это стало механизмом в борьбе с Россией, активным элементом русофобии. Для тех, кто работает против России, стали нормой попытки запретить выступления наших артистов, потому что это громко и резонансно. Конечно, за этим стоит желание неведомого никому чиновника, чтобы его заметили и хоть как-то среагировали в ответ, но, я думаю, что в данном случае пострадали лишь азербайджанские зрители, которые купили билеты на концерты любимых артистов, будь то Баста или Сергей Жуков. А то, что наши артисты подвергаются санкциям на территории Азербайджана, так мы это уже проходили в предыдущем историческом периоде, когда им запретили гастролировать на Украине», - заключил собеседник НСН.
Напомним, что 28 июня в Екатеринбурге были задержаны подозреваемые в убийствах, в числе которых были и выходцы из Азербайджана. При задержании погибли два человека, еще несколько человек получили ранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Расценив действия российских силовиков как гонения на азербайджанцев, Баку предпринял беспрецедентные шаги по сворачиванию культурных связей, правительственного и межпарламентского диалога. В Азербайджане прошли жесткие задержания российских журналистов и граждан РФ, которых обвинили в принадлежности к организованным преступным группировкам.
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