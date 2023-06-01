Польша установила на белорусской границе контейнеры для размещения военнослужащих

Польские власти установили на белорусской границе 40 контейнеров для размещения военных. Об этом в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ заявил глава Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, сообщило агентство ТАСС.

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По его словам, контейнеры появились на брестском направлении. Вольфович отметил, что сейчас цели Польши уточняются.

Ранее Польша призвала Евросоюз ввести санкции против Белоруссии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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