Польша установила на белорусской границе контейнеры для размещения военнослужащих
1 июня 202315:06
Польские власти установили на белорусской границе 40 контейнеров для размещения военных. Об этом в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ заявил глава Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, сообщило агентство ТАСС.
По его словам, контейнеры появились на брестском направлении. Вольфович отметил, что сейчас цели Польши уточняются.
Ранее Польша призвала Евросоюз ввести санкции против Белоруссии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru