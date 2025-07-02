Россия обошла Украину в таблице коэффициентов УЕФА
Россия опередила Украину в обновленной таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Рейтинг опубликован на сайте объединения.
Россия перед стартом сезона-2025/26 имеет в активе 18,299 балла и находится на 26-м месте в списке. Несмотря на отстранение от еврокубков, РФ обошла Украину, которая расположилась на 28-й строчке с 17,600 балла.
Лидерами в рейтинге коэффициентов стали Англия (90,839 балла), Италия (80,946 балла) и Испания (74,953 балла).
В предыдущей версии таблицы Россия занимала 26-е место с 22,632 балла, Украина - 23-е с 24,400 балла.
Между тем игрок футбольного клуба «Пари НН» Александр Трошечкин предположил, что российские команды смогут вернуться в еврокубки не раньше 2026-2027 годов.
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