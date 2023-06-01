Премьер Польши заявил, что страна может извлечь выгоду из восстановления Украины

Он отметил, что свыше тысячи компаний Польши заинтересованы в инвестировании в Украину. Моравецкий напомнил, что Украина приняла закон, который рассматривает польские компании в привилегированном отношении к другим компаниям.

Ранее, 24 мая, бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Польша может вернуть свои исторические территории, которые сегодня принадлежат Украине. По его словам, в польском руководстве найдутся те, кто захочет это сделать, сообщает «Радиоточка НСН».

