В Азербайджане опровергли информацию о закрытии в стране русскоязычных школ
Информация о закрытии в Азербайджане русскоязычных школ не соответствует действительности. Об этом заявили в министерстве науки и образования республики.
О закрытии школ сообщил азербайджанский портал Oxu.az, по информации которого решение было принято с целью «укрепления позиций азербайджанского языка как основного языка образования».
В министерстве указали, что это фейк, и призвали СМИ ориентироваться только на официальные источники.
Ранее в Минкультуры Азербайджана заявили об отмене всех культурных мероприятий, связанных с Россией в связи с действиями российских силовиков в Екатеринбурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru