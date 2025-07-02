В Азербайджане опровергли информацию о закрытии в стране русскоязычных школ

О закрытии школ сообщил азербайджанский портал Oxu.az, по информации которого решение было принято с целью «укрепления позиций азербайджанского языка как основного языка образования».

В министерстве указали, что это фейк, и призвали СМИ ориентироваться только на официальные источники.

Ранее в Минкультуры Азербайджана заявили об отмене всех культурных мероприятий, связанных с Россией в связи с действиями российских силовиков в Екатеринбурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

