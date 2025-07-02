В Азербайджане опровергли информацию о закрытии в стране русскоязычных школ

Информация о закрытии в Азербайджане русскоязычных школ не соответствует действительности. Об этом заявили в министерстве науки и образования республики.

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О закрытии школ сообщил азербайджанский портал Oxu.az, по информации которого решение было принято с целью «укрепления позиций азербайджанского языка как основного языка образования».

В министерстве указали, что это фейк, и призвали СМИ ориентироваться только на официальные источники.

Ранее в Минкультуры Азербайджана заявили об отмене всех культурных мероприятий, связанных с Россией в связи с действиями российских силовиков в Екатеринбурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Станислав Красильников
ТЕГИ:ОпровержениеШколыРоссияАзербайджан

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