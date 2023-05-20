«Исчезнет к осени»? Украину готовят к переговорам
Украина не сможет добиться победы в противостоянии с Россией на поле боя, Запад понимает это и готовится к будущим переговорам. Об этом пишет Global Times.
По данным китайского издания, конфликт «на истощение» завершится за столом переговоров. Западные союзники Киева фактически готовятся к ним, организуя военное наступление ВСУ.
Страны G7 планируют оказывать Украине финансовую и военную помощь, сколько потребует ситуация. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.
В документе также говорится, что страны «большой семерки» продолжат помогать Киеву в сфере безопасности, «адаптируя поддержку к потребностям Украины».
В интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что на любое новое вооружение Украины находится ответ.
«Мы находим способы так или иначе противодействовать любым видам вооружений, которые поставляются Западом Украине в огромных количествах. Все мы помним, как Украина в начале говорила о "Байрактарах" и "Джавелинах", а о них сейчас даже не вспоминают. Часть ракет HIMARS сейчас также сбиваются и не долетают до намеченных целей», - заключил собеседник НСН.
При этом пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров считает, что говорить что-то конкретное о возможности проведения «мирного саммита» по Украине еще рано. Такое заявление он сделал изданию «Суспильне».
Никифоров отметил, что большинство вопросов, связанных с саммитом, будут решаться во время или после саммита G7.
Однако, группа стран втайне призывает президента Украины Владимира Зеленского завершить конфликт на территории страны. Об этом сообщил американский журналист Сеймур Херш, передает РИА Новости.
По его словам, ряд государств во главе с Польшей выступают за завершение боевых действий и призывают украинского лидера пойти на это даже ценой отставки. Однако Зеленский отказывается от такого решения.
Херш отмечает, что политик начинает терять поддержку стран-соседей.
Польский политолог Якуб Корейба в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поспешил опровергнуть эти данные, заявив, что в Польше не принуждают Киев к перемирию с Россией, а считают нынешнюю ситуацию шансом «вернуть Украину в Европу».
«Настроения на принуждение к миру нет, есть настроение на победу. А победа – это полное восстановление территориальной целостности Украины, вступление Украины в Евросоюз и НАТО в среднесрочной перспективе, а в долгосрочной перспективе полная изоляция России, исключение ее из европейской политики – в политическом, экономическом, культурном планах. Это позиция Польши. Я вижу позицию президента, министров, никто не думает про компромисс, когда Украина с каждым днем становится сильнее. Такого шанса изменить отношения региона с Россией не было за последние 300 лет. Это самый большой шанс изменить геополитику Восточной Европы, вернуть Украину в Европу»», - заявил Корейба.
Москва и Киев в 2023 году могут начать диалог о завершении конфликта. Такое мнение в интервью CBS Sunday Morning высказал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
Политик считает, что переговоры могут начаться к концу 2023 года. Он напомнил о мирной инициативе Китая.
По мнению Киссинджера, конфликт на Украине приблизился к переломному моменту. Он выступил против затягивания боевых действий.
Генерал-майор авиации, герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что США могут потерять интерес к Украине уже осенью, ее ждет судьба Афганистана.
«К осени, скорее всего, интерес к Украине пропадет у главного их хозяина – Америки. Тогда Америка переключится на Китай, Тайвань, на эту зону, а Украину ждет вариант Афганистана, когда уйдут НАТО, американцы и оставят Украину с теми проблемами, которые у них есть. Киевский режим это все осознает, поэтому делает все, чтобы показать активность действий», - рассказал он.
Ранее бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в статье для издания The American Conservative заявил, что продолжение поддержки Киева Вашингтоном может привести к поражению Украины.
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