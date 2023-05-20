В интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что на любое новое вооружение Украины находится ответ.

«Мы находим способы так или иначе противодействовать любым видам вооружений, которые поставляются Западом Украине в огромных количествах. Все мы помним, как Украина в начале говорила о "Байрактарах" и "Джавелинах", а о них сейчас даже не вспоминают. Часть ракет HIMARS сейчас также сбиваются и не долетают до намеченных целей», - заключил собеседник НСН.

При этом пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров считает, что говорить что-то конкретное о возможности проведения «мирного саммита» по Украине еще рано. Такое заявление он сделал изданию «Суспильне».

Никифоров отметил, что большинство вопросов, связанных с саммитом, будут решаться во время или после саммита G7.

Однако, группа стран втайне призывает президента Украины Владимира Зеленского завершить конфликт на территории страны. Об этом сообщил американский журналист Сеймур Херш, передает РИА Новости.