Экс-советник Пентагона: Зеленский хочет втянуть США в конфликт с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский планирует втянуть США в прямое столкновение с Россией. Такое мнение высказал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в своем YouTube-канале.
Без денег нет конфликта. Сокращение военной помощи США Киеву и его проигрыш приведут Украину к переговорам
Военный отметил, что ВСУ за время конфликта потеряли более 300 тысяч солдат. По его словам, украинские власти находятся в отчаянии.
Макгрегор считает, что Зеленский попытается не допустить поражения ВСУ. Для этого он намерен втянуть США в конфликт с Россией на Украине, сказал эксперт.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев получил все необходимые вооружения для успешного контрнаступления, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 726 / сут.
Умерли
399 тыс.+25 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+3 152 / сут.
- Трамп назвал позором вердикт суда по делу журналистки Кэрролл
- Производство приквела «Игры престолов» приостановили из-за забастовки
- Экс-советник Пентагона: Зеленский хочет втянуть США в конфликт с РФ
- Агентство AFP сообщило о гибели своего журналиста под Артемовском
- Блинкен заявил, что Киев получил все вооружения для успешного наступления
- CNN: Трампа признали виновным в попытке изнасилования журналистки
- СМИ: в Сумской и Черниговской областях Украины прогремели взрывы
- Баскетболиста Шведа выписали из больницы после избиения
- В администрации Байдена заявили, что фашизм победили США
- Пригожин пригрозил Макрону «удалением гнилых зубов плоскогубцами»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru