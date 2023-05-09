Экс-советник Пентагона: Зеленский хочет втянуть США в конфликт с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский планирует втянуть США в прямое столкновение с Россией. Такое мнение высказал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в своем YouTube-канале.

Без денег нет конфликта. Сокращение военной помощи США Киеву и его проигрыш приведут Украину к переговорам

Военный отметил, что ВСУ за время конфликта потеряли более 300 тысяч солдат. По его словам, украинские власти находятся в отчаянии.

Макгрегор считает, что Зеленский попытается не допустить поражения ВСУ. Для этого он намерен втянуть США в конфликт с Россией на Украине, сказал эксперт.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев получил все необходимые вооружения для успешного контрнаступления, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:РоссияСШАВладимир ЗеленскийУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры