Страны G7 заявили о намерении продолжать помогать Украине

Страны G7 планируют оказывать Украине финансовую и военную помощь, сколько потребует ситуация. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

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В документе также говорится, что страны «большой семерки» продолжат помогать Киеву в сфере безопасности, «адаптируя поддержку к потребностям Украины».

Саммит G7 стартовал в пятницу в Хиросиме.

Президент Украины Владимир Зеленский не будет присутствовать на саммите лично, однако проведет конференцию в онлайн-режиме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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