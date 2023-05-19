Страны G7 заявили о намерении продолжать помогать Украине

В документе также говорится, что страны «большой семерки» продолжат помогать Киеву в сфере безопасности, «адаптируя поддержку к потребностям Украины».

Саммит G7 стартовал в пятницу в Хиросиме.

Президент Украины Владимир Зеленский не будет присутствовать на саммите лично, однако проведет конференцию в онлайн-режиме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».