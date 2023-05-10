Политолог: Зеленский не станет отказываться от реванша в случае перемирия

По его словам, соглашение, которое закрепит сложившийся статус-кво, не сбавит реваншистских планов главы государства. Это связано с тем, что руководство бывшей советской республики столкнется с внутренним давлением, требующим вернуть утраченные территории.

Как отметил эксперт, если между РФ и Украиной наступит мир, у Киева все равно будет достаточно стимулов для возобновления боевых действий и обеспечения более выгодных условий для нового этапа переговоров.

Как стало известно ранее, Зеленский хочет втянуть США в конфликт с РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

