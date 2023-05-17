«Ведут на убой?»: Единство Запада по украинскому вопросу трещит по швам
Политологи отмечают, что Евросоюз больше не хочет и не может поддерживать Украину. Партнеры Киева спорят о необходимости расширения поставок на фоне новых запросов Зеленского.
Западные партнеры Киева продолжают делать громкие заявления о том, чтоб будут помогать Украине столько, сколько потребуется. На деле же Европе и США все сложнее скрывать масштаб разногласий и недовольств по этому вопросу.
Накануне директор эстонского Института внешней политики Кристи Райк после общения с западными коллегами на конференции Леннарта Мери заявила, что Евросоюз больше не хочет и не может поддерживать Украину.
«Единство Запада по украинскому вопросу трещит по швам, это уже невозможно скрывать», - написала она в соцсетях.
Она сообщила, что страны спорят о необходимости поставить Киеву истребителей, о которых украинский лидер Владимир Зеленский просит уже несколько месяцев. Также политолог рассказала, что на разных уровнях обсуждается возможность вступления Украины в НАТО и ЕС.
«Я просто не понимаю логики тех, кто утверждает, что украинская армия вряд ли сможет преуспеть на поле боя, поэтому мы должны сократить военные поставки, но люди продолжают так считать», — заключила Кристи Райк.
В Германии же склонны считать, что действия коллективного Запада не приводят к положительному эффекту на Украине. Немецкий политолог Йоханнес Варвик в статье для Frankfurter Allgemeine написал, что помощь Киеву никак не помогает разрешить конфликт, подобные меры приводят к большим потерям и эскалации ситуации.
«Наивно делать вид, что западный путь имел или может иметь успех», - сообщил он.
Он считает, что Запад перешел «красные линии России» и просто отказался достичь «трезвого баланса интересов». При этом политолог отметил, что нельзя не признать тот факт, что Украина, так или иначе, «находится в российской сфере влияния».
Обеспокоены положением дел и во Франции. Обозреватель французского издания Le Figaro Рено Жирар считает, что Зеленский откладывает контрнаступление, о котором только и говорят последние несколько месяцев, из-за усталости ВСУ и граждан страны в целом.
«Зеленским движет страх перед тем, что его армия и граждане устали после 15 месяцев конфликта», - написал он.
Он также напомнил, что на фоне этого украинский лидер устроил целую серию официальных визитов в страны Европы, пытаясь заручиться долгосрочной поддержкой.
Далеко не все поездки Зеленского завершились успехом, многие «партнеры» пока лишь на словах пообещали расширить помощь Украине, некоторые просто пообещали «продолжать» помогать, но были и отказы в долгожданных поставках.
Так, после поездки в Лондон Зеленский получит от Великобритании зенитные ракеты и сотни ударных беспилотников дальностью более 200 километров. Французский лидер Эмманюэль Макрон также гостеприимно встретил своего украинского коллегу, пообещав ему в ближайшие недели обучить несколько батальонов из Украины, после чего оснастить их десятками бронемашин и колесными танками AMX-10RC.
4 мая Владимир Зеленский также посетил Нидерланды, где министр иностранных дел королевства Вопке Хукстра заявил, что Нидерланды продолжат поставлять оружие Украине.
3 мая Зеленский прибыл с визитом в Хельсинки в надежде договориться о получении долгожданных истребителей. Но по итогам переговоров в Хельсинки с украинским лидером Владимиром Зеленским его финский коллега Саули Ниинисте заявил, что финские власти не могут направить Украине истребители Hornet.
При этом военные аналитики отмечают, что Украине не хватает превосходства именно в воздухе. Обозреватель американского издания 19fortyfive Максим Скрипченко накануне заметил, что именно по этой причине контрнаступление ВСУ откладывается.
«Важно признать, что Украина не обладает превосходством в воздухе. Хотя страна запросила самолеты F-16 для поддержки наземных операций и защиты своих городов от воздушных атак Москвы», - написал он.
При этом читатели Breitbart назвали возможную поставку Киеву истребителей F-16 отправкой на убой.
Американское издание сообщило, что Великобритания и Украина начали совместную работу, направленную на ускорение получения западных военных самолетов.
Великобритания «обнимая Украину за плечи, ведет ее на убой», — написал Dez.
Hans Yolo написал, что британское правительство «вышло из-под контроля».
Ранее советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что Киев хочет получить от западных союзников около 40-50 истребителей F-16.
В связи с этим бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич заявил НСН, что в воздушном бою решающую роль играет не техника, а мастерство и выучка летчика и военных диспетчеров.
«Это гораздо более качественные истребители, чем МиГ-29 и Су-27 производства СССР. Однако надо понимать, что F-16 не столько будут защищать небо, сколько станут платформами для носителя такого оружия, как “воздух-воздух” (то есть против самолетов) и “воздух-земля” (против наземных сил). Это универсальные самолеты. Все зависит от его назначения, от предполагаемых возможностей использования и, конечно же, от летчика. Тренировки, переобучение займут много месяцев. Пока идут только разговоры о возможности передать такие самолеты», - рассказал он.
При этом, по его словам, у Росси нет абсолютного превосходства в воздухе, несмотря на то, что у российских сил качественно другие самолеты.
«У нас качественно другие самолеты, они на поколение выше, чем техника ВСУ. При этом у России нет превосходства в воздухе даже на этом уровне авиации. Украинские военные за счет тактических приемов, за счет выучки не позволяют России существенно превзойти их даже на более старых самолетах. Поэтому попадание в распоряжении F-16 при нормальной выучке украинских пилотов не на руку России», - объяснил собеседник НСН.
Российская же сторона продолжает предупреждать западных партнеров Киева об эскалации конфликта. Председатель Госдумы Вячеслав Володин накануне обвинил США в дестабилизации ситуации в мире. По его словам, накачивая Украину различными видами вооружения, Вашингтон «провоцирует глобальную катастрофу». В тот же день депутаты Госдумы приняли решение денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе.
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