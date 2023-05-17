«Ведут на убой?»: Единство Запада по украинскому вопросу трещит по швам

Западные партнеры Киева продолжают делать громкие заявления о том, чтоб будут помогать Украине столько, сколько потребуется. На деле же Европе и США все сложнее скрывать масштаб разногласий и недовольств по этому вопросу.

Накануне директор эстонского Института внешней политики Кристи Райк после общения с западными коллегами на конференции Леннарта Мери заявила, что Евросоюз больше не хочет и не может поддерживать Украину.

«Единство Запада по украинскому вопросу трещит по швам, это уже невозможно скрывать», - написала она в соцсетях.

Она сообщила, что страны спорят о необходимости поставить Киеву истребителей, о которых украинский лидер Владимир Зеленский просит уже несколько месяцев. Также политолог рассказала, что на разных уровнях обсуждается возможность вступления Украины в НАТО и ЕС.

«Я просто не понимаю логики тех, кто утверждает, что украинская армия вряд ли сможет преуспеть на поле боя, поэтому мы должны сократить военные поставки, но люди продолжают так считать», — заключила Кристи Райк.

В Германии же склонны считать, что действия коллективного Запада не приводят к положительному эффекту на Украине. Немецкий политолог Йоханнес Варвик в статье для Frankfurter Allgemeine написал, что помощь Киеву никак не помогает разрешить конфликт, подобные меры приводят к большим потерям и эскалации ситуации.