Фон дер Ляйен выступила против равноправных переговоров России и Украины
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила против любых мирных инициатив, которые предполагают равноправные переговоры между Россией и Украиной. Об этом политик заявила в ходе саммита Группы семи в Японии, передает РИА Новости.
По словам фон дер Ляйен, Украина хочет «справедливого мира».
«Переговоры, которые уравнивают агрессора и жертву, должны быть отвергнуты», — заявила политик.
Кроме того, глава ЕК высказалась в поддержку «мирной формулы», предложенной ранее Киевом.
Между тем власти Венгрии заявили о готовности предоставить площадку для переговоров России и Украины, пишет РИА ФАН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ройзман получил штраф 260 тысяч рублей за дискредитацию армии
- Volkswagen завершил сделку по продаже российских активов
- «На синем трамвае»: «Звери» представили 13-й студийный альбом
- В Тбилиси приземлился первый после перерыва рейс из Москвы
- СМИ: Мошенники стали звонить россиянам по видеосвязи
- Страны G7 заявили о намерении продолжать помогать Украине
- В Грузии заявили, что не будут подчиняться политике Евросоюза
- Асад встретится с наследным принцем Саудовской Аравии
- Фон дер Ляйен выступила против равноправных переговоров России и Украины
- Шойгу посетил позиции группировки войск «Восток» на Запорожье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru