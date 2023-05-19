Фон дер Ляйен выступила против равноправных переговоров России и Украины

По словам фон дер Ляйен, Украина хочет «справедливого мира».

«Переговоры, которые уравнивают агрессора и жертву, должны быть отвергнуты», — заявила политик.

Кроме того, глава ЕК высказалась в поддержку «мирной формулы», предложенной ранее Киевом.

Между тем власти Венгрии заявили о готовности предоставить площадку для переговоров России и Украины, пишет РИА ФАН.

