Пресс-секретарь Зеленского: Говорить что-то конкретное о мирном саммите рано

Он отметил, что большинство вопросов, связанных с саммитом, будут решаться во время или после саммита G7. Кроме того, Никифоров не стал отвечать на вопрос о возможности личного участия Зеленского в саммите G7.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью НСН заявил, что запасы ресурсов коллективного Запада, выделяемые Киеву, иссякают. При этом, по его словам, США намерены «давить» на партнеров с целью вымотать Россию и принудить ее выполнять свои условия, сообщает «Радиоточка НСН».

