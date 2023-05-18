Пресс-секретарь Зеленского: Говорить что-то конкретное о мирном саммите рано
Еще рано говорить что-то конкретное о возможности проведения «мирного саммита» по Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров изданию «Суспильне».
Он отметил, что большинство вопросов, связанных с саммитом, будут решаться во время или после саммита G7. Кроме того, Никифоров не стал отвечать на вопрос о возможности личного участия Зеленского в саммите G7.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью НСН заявил, что запасы ресурсов коллективного Запада, выделяемые Киеву, иссякают. При этом, по его словам, США намерены «давить» на партнеров с целью вымотать Россию и принудить ее выполнять свои условия, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru