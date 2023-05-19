Видодо: Индонезия готова служить мостом между Россией и Украиной

Индонезия для недопущения дальнейшей эскалации конфликта между Россией и Украиной готова служить мостом для российско-украинских переговоров. Об этом заявил индонезийский президент Джоко Видодо, сообщает японская газета «Асахи».

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По его словам, поддержание российско-украинского диалога необходимо поддерживать.

Видодо подчеркнул, что западные санкции против России не способствуют заключению мира и малоэффективны.

«Мир должен быть достигнут как можно скорее, потому что, в конце концов, жертвами становятся люди», - отметил глава Индонезии.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен снова предложить Владимиру Путину посредничество по Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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