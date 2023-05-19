Видодо: Индонезия готова служить мостом между Россией и Украиной
Индонезия для недопущения дальнейшей эскалации конфликта между Россией и Украиной готова служить мостом для российско-украинских переговоров. Об этом заявил индонезийский президент Джоко Видодо, сообщает японская газета «Асахи».
По его словам, поддержание российско-украинского диалога необходимо поддерживать.
Видодо подчеркнул, что западные санкции против России не способствуют заключению мира и малоэффективны.
«Мир должен быть достигнут как можно скорее, потому что, в конце концов, жертвами становятся люди», - отметил глава Индонезии.
Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен снова предложить Владимиру Путину посредничество по Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru