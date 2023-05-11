СМИ: Поддержка Украины со стороны США все равно приведет к поражению Киева

Продолжение поддержки Киева Вашингтоном может привести к поражению Украины. Такое заявление сделал бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в статье для издания The American Conservative.

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Он отметил, что дальнейшая поддержка Киева лишь истощит Украину в конфликте с Россией. По словам Бэндоу, у Москвы намного больше ресурсов и огневой мощи.

Ранее, 11 мая, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Киев пытаются усадить за стол переговоров. По его словам, ведется большая кампания, чтобы заставить Киев перейти к переговорам на российских условиях, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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