СМИ: Поддержка Украины со стороны США все равно приведет к поражению Киева

Он отметил, что дальнейшая поддержка Киева лишь истощит Украину в конфликте с Россией. По словам Бэндоу, у Москвы намного больше ресурсов и огневой мощи.

Ранее, 11 мая, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Киев пытаются усадить за стол переговоров. По его словам, ведется большая кампания, чтобы заставить Киев перейти к переговорам на российских условиях, сообщает «Радиоточка НСН».

