Гунба против Ардзинбы: В Абхазии пройдет второй тур президентских выборов
Через две недели в них примут участие исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба.
Накануне в Абхазии прошли внеочередные президентские выборы. Изначально голосование должно было состояться весной 2025 года, но из-за вспыхнувших в ноябре 2024-го в стране протестов и отставки предыдущего президента, выборы пришлось перенести. Однако 15 февраля жители республики пока так и не определили одного кандидата, который бы стал официальным главой государства.
ВЫБОРЫ В АБХАЗИИ
Стало известно, что Абхазии пройдет второй тур выборов президента. Это вызвано тем, что в ходе прошедшего накануне голосования ни один из кандидатов не набрал более половины голосов. Повторные выборы состоятся через две недели.
«Будет второй тур с участием Бадры Гунбы и Адгура Ардзинбы», — сообщил председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан, добавив, что предварительные итоги будут озвучены в полдень 16 февраля.
15 февраля в республике прошли внеочередные президентские выборы. Согласно информации ЦИК, для проведения голосования были оборудованы более 150 участков в стране и еще два на территории России — в Черкесске и в Москве, передает РИА Новости. По данным СМИ, в голосовании приняли участие почти 100 тысяч человек. До этого в 2020 году на выборах проголосовали 95 тысяч 109 человек, а в 2014 году — 99 тысяч.
В этом году на пост главы республики претендовали пять кандидатов: известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в РФ Олег Барциц, экс-глава Контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал. Изначально выборы президента Абхазии должны были пройти весной 2025 года.
СМЕНА ВЛАСТИ В РЕСПУБЛИКЕ
В Абхазии проведение внеочередных президентских выборов было обусловлено отставкой бывшего президента республики Аслана Бжании в ноябре 2024 года. Это произошло на фоне вспыхнувших в стране протестов.
11 ноября в столице Абхазии Сухуме начались крупные митинги. Поводом для недовольства оппозиции стала попытка властей ратифицировать закон об инвестиционном соглашении с Россией. Протестующие заявляли, что этот договор противоречит интересам абхазского народа, а выгоду от него в первую очередь получат власти республики.
Участники акций протеста заявили, что после ратификации соглашения с Москвой российские компании начнут строительство в Абхазии апартаментов, что приведет к повышению стоимости жилья и создаст риски для экономики республики. При этом митингующие подчеркивали, что не выступают против отношений с Москвой.
В ходе протестов оппозиция также требовала отставки президента Абхазии. После начала массовых антиправительственных акций лидер республики Бжания сначала согласился покинуть свой пост, однако потом сбежал из Сухума и заявил, что никуда не уйдет. В итоге 20 ноября он ушел в отставку, а исполняющим обязанности президента Абхазии был назначен Бадра Гунба.
Депутат Госдумы Константин Затулин в интервью НСН назвал массовые протестные акции оппозиции в Абхазии намерением раскачать ситуацию в республике перед президентскими выборами.
«Люди, которые пришли к парламенту — представители оппозиции, которые ищут любой повод для того, чтобы накануне будущих президентских выборов раскачать стабильность в республике и сформировать негативный образ власти. Им все равно, какой повод использовать. С некоторых пор они ничего лучшего не нашли, как пытаться торпедировать те или иные российско-абхазские договоренности. Они в чем-то подозревают и Россию, и тех, кто с ней договаривается. Не вижу ничего хорошего в том, что оппозиция в Абхазии избрала такой метод — ни для республики, ни для самой оппозиции», - сказал он.
Ранее кандидат в президенты Абхазии, глава торгового представительства республики в России Олег Барциц в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заметил, что в интересах народа Абхазии выстраивать с РФ честный и прозрачный диалог.
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