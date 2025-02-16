Гунба против Ардзинбы: В Абхазии пройдет второй тур президентских выборов

ВЫБОРЫ В АБХАЗИИ

Стало известно, что Абхазии пройдет второй тур выборов президента. Это вызвано тем, что в ходе прошедшего накануне голосования ни один из кандидатов не набрал более половины голосов. Повторные выборы состоятся через две недели.

«Будет второй тур с участием Бадры Гунбы и Адгура Ардзинбы», — сообщил председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан, добавив, что предварительные итоги будут озвучены в полдень 16 февраля.

15 февраля в республике прошли внеочередные президентские выборы. Согласно информации ЦИК, для проведения голосования были оборудованы более 150 участков в стране и еще два на территории России — в Черкесске и в Москве, передает РИА Новости. По данным СМИ, в голосовании приняли участие почти 100 тысяч человек. До этого в 2020 году на выборах проголосовали 95 тысяч 109 человек, а в 2014 году — 99 тысяч.