Внеочередные президентские выборы начались в Абхазии
В Абхазии стартовали внеочередные президентские выборы. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
В республике уже открыли избирательные пункты. По данным ЦИК, для проведения голосования были оборудованы свыше 150 участков в республике и еще два на территории России — в Москве и Черкесске.
На пост главы Абхазии претендуют пять человек, в том числе известный политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц и оппозиционер Адгур Ардзинба.
Предварительные итоги голосования будут опубликованы 16 февраля.
Ранее вице-премьер России Александр Новак допустил создание фонда поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии, передают «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru