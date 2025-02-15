Внеочередные президентские выборы начались в Абхазии

В Абхазии стартовали внеочередные президентские выборы. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

В республике уже открыли избирательные пункты. По данным ЦИК, для проведения голосования были оборудованы свыше 150 участков в республике и еще два на территории России — в Москве и Черкесске.