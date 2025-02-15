Внеочередные президентские выборы начались в Абхазии

В Абхазии стартовали внеочередные президентские выборы. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

В республике уже открыли избирательные пункты. По данным ЦИК, для проведения голосования были оборудованы свыше 150 участков в республике и еще два на территории России — в Москве и Черкесске.

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На пост главы Абхазии претендуют пять человек, в том числе известный политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц и оппозиционер Адгур Ардзинба.

Предварительные итоги голосования будут опубликованы 16 февраля.

Ранее вице-премьер России Александр Новак допустил создание фонда поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии, передают «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
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