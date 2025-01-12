От НАТО и ЕС: Экс-президент Грузии Зурабишвили собралась продвигать идею войны с РФ
Ранее уже сообщалось, что Европарламент может потребовать от Тбилиси вступить в войну с Москвой.
Стало известно, что отказывающаяся складывать полномочия главы государства бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили хочет продвигать идеи войны с Россией. Она также призывает своих сторонников к акциям протеста из-за якобы «не легитимности» результатов выборов в республике. При этом некоторые политологи считают, что грузинская оппозиция просто «отрабатывает деньги доноров».
ХОТЯТ ВОЙНЫ?
Накануне западные СМИ сообщили, что экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили собирается продвигать идею о необходимости войны с Россией. По данным итальянской газеты «L'AntiDiplomatico», политик хочет поднять этот вопрос на различных «научных конференциях» в качестве стипендиата американского Института Маккейна. Авторы издания уверены, что Зурабишвили будет распространять идеи Евросоюза и НАТО, которые намереваются развязать войну между Тбилиси и Москвой.
К тому же, согласно информации источника, западные страны причастны к деятельности бывшего грузинского президента в рамках борьбы с законными властями Грузии. По данным газета, они якобы даже не пытались скрыть факт своего участия.
При этом в Грузии уже говорили о возможности начала военного противостояния с РФ. Так, в начале января телеканал 1tv со ссылкой на заявление политического совета правящей партия «Грузинская мечта» сообщил, что Европарламент может потребовать от Тбилиси вступить в войну с Москвой. Представители объединения уточнили, что в пятой резолюции Европарламента Грузии было рекомендовано ввести антироссийские санкции. При этом депутаты считают, что такие меры привели бы к коллапсу грузинской экономики.
«С учетом этой тенденции шестая резолюция Европарламента, вероятно, открыто потребует от нас начала войны с Россией», - говорится в заявлении «Грузинской мечты».
До этого Саломе Зурабишвили объявила, что собирается «вырвать Грузию из когтей России» при помощи стран Запада. При этом политик подчеркнула, что намерена поговорить об этом на инаугурацию вновь избранного президента США Дональда Трампа.
«От имени Зугдиди поеду в Вашингтон, где у нас много друзей, у которых за Грузию болит сердце. Они помогут нам вырвать Грузию из когтей северного недруга», - приводит ее слова издание «Взгляд».
ВЫБОРЫ В ГРУЗИИ
В декабре 2024 года в Грузии прошли президентские выборы. Новым главой государства был избран кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили. Он был единственным кандидатом. За Кавелашвили проголосовали 224 депутата из 300.
Однако экс-президент страны Саломе Зурабишвили не признала результаты выборов. Она постоянно заявляет о том, что не собирается снимать с себя полномочия главы государства. При этом и до, и после выборов, в Грузии проходили митинги.
Недавно Зурабишвили вновь призвала своих сторонников продолжать уличные протесты в стране, чтобы их заметили за границей. Политик также попросила называть себя не бывшим президентом Грузии, а единственным легитимным лидером республики.
При этом осенью прошлого года Зурабишвили также отказалась признавать итоги парламентских выборов в Грузии, назвав их результаты «тотально сфальсифицированными». Тогда она тоже призвала граждан выйти на улицы на протестные акции. В октябре 2024 года на выборах в парламент республики с результатом 54% победила правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиционная коалиция в сумме получила только 37,5% голосов.
При этом грузинский политолог Рамаз Сакварелидзе считает, что недавние акции протестов в республике не приведут к серьезным последствиям.
«Зурабишвили оказалась на посту в результате поддержки "Грузинской мечты", а не из-за своих достижений. Потом ее пути с этой партией разошлись, а ей объявили импичмент, который не смогли довести до конца. Сейчас Зурабишвили делает ответный ход. Не думаю, что ситуация будет похожа на украинский Евромайдан, потому что реальный смысл происходящих процессов не только в том, чтобы сменить власть. Есть и другой аспект. На оппозицию тратились деньги, теперь оппозиция должна показать, что они тратились не зря. Если они просто спокойно пойдут домой и не будут бороться, то доноры будут недовольны. А партиям всегда необходимо сохранить доноров», - объяснил он в интервью НСН.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что сложности республики связаны с отказом ее властей принять предложение представителей стран Запада об открытии второго фронта против РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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