От НАТО и ЕС: Экс-президент Грузии Зурабишвили собралась продвигать идею войны с РФ

При этом в Грузии уже говорили о возможности начала военного противостояния с РФ. Так, в начале января телеканал 1tv со ссылкой на заявление политического совета правящей партия «Грузинская мечта» сообщил, что Европарламент может потребовать от Тбилиси вступить в войну с Москвой. Представители объединения уточнили, что в пятой резолюции Европарламента Грузии было рекомендовано ввести антироссийские санкции. При этом депутаты считают, что такие меры привели бы к коллапсу грузинской экономики.

«С учетом этой тенденции шестая резолюция Европарламента, вероятно, открыто потребует от нас начала войны с Россией», - говорится в заявлении «Грузинской мечты».

До этого Саломе Зурабишвили объявила, что собирается «вырвать Грузию из когтей России» при помощи стран Запада. При этом политик подчеркнула, что намерена поговорить об этом на инаугурацию вновь избранного президента США Дональда Трампа.