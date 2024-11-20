Исполняющий обязанности президента Абхазии принял отставку премьера

Исполняющий обязанности абхазского лидера Бадра Гунба принял отставку главы правительства Абхазии Александра Анкваба. Об этом сообщила пресс-служба президента Абхазии.

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Подписание соответствующего решение состоялось на основании седьмой статьи конституционного закона Абхазии «О кабинете министров».

Вместе с тем Гунба поручил продолжать работу абхазскому правительству.

Ранее парламент Абхазии принял отставку Аслана Бжании, который занимал должность президента республики. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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