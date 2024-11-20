Исполняющий обязанности президента Абхазии принял отставку премьера
20 ноября 202420:28
Исполняющий обязанности абхазского лидера Бадра Гунба принял отставку главы правительства Абхазии Александра Анкваба. Об этом сообщила пресс-служба президента Абхазии.
Подписание соответствующего решение состоялось на основании седьмой статьи конституционного закона Абхазии «О кабинете министров».
Вместе с тем Гунба поручил продолжать работу абхазскому правительству.
Ранее парламент Абхазии принял отставку Аслана Бжании, который занимал должность президента республики. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru