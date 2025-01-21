Кандидат в президенты Абхазии Барциц призвал не ссориться с Россией

Кандидат в президенты Абхазии, глава торгового представительства Абхазии в России Олег Барциц в разговоре с НСН заявил, что новому президенту предстоит решить проблему разъединения общества и навести порядок в энергетическом хозяйстве республики.

Ранее парламент Абхазии принял решение провести досрочные выборы главы государства 15 февраля. Центризбирком в настоящий момент допустил к участию в выборах четверых человек: исполняющего обязанности президента Бадру Гунбу, лидера оппозиции Адгура Ардзинбу, Олега Барцица и бывшего руководителя Контрольной палаты Роберта Аршбу. Намерен баллотироваться и Адгур Хурхумал, который сейчас собирает подписи за свое выдвижение. Барциц обозначил основные проблемы, стоящие перед новым президентом.