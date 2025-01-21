Кандидат в президенты Абхазии Барциц призвал не ссориться с Россией
Олег Барциц в эфире НСН заявил, что в интересах народа Абхазии выстраивать с Россией открытый, честный и прозрачный диалог.
Кандидат в президенты Абхазии, глава торгового представительства Абхазии в России Олег Барциц в разговоре с НСН заявил, что новому президенту предстоит решить проблему разъединения общества и навести порядок в энергетическом хозяйстве республики.
Ранее парламент Абхазии принял решение провести досрочные выборы главы государства 15 февраля. Центризбирком в настоящий момент допустил к участию в выборах четверых человек: исполняющего обязанности президента Бадру Гунбу, лидера оппозиции Адгура Ардзинбу, Олега Барцица и бывшего руководителя Контрольной палаты Роберта Аршбу. Намерен баллотироваться и Адгур Хурхумал, который сейчас собирает подписи за свое выдвижение. Барциц обозначил основные проблемы, стоящие перед новым президентом.
«Проблем масса. Это инфраструктурные проблемы и проблемы объединения общества, что очень важно для нас, поскольку, как известно, уже на протяжении 20 лет два политических лагеря, две политические команды неизменно конкурируют друг с другом в очень острой форме. Особенно это наглядно заметно в период президентских и парламентских выборов. И, к сожалению, это ослабляет нас, не усиливает. Это нездоровая конкуренция. Если бы мы конкурировали в области идей, новых предложений, то, конечно, это дало бы положительный эффект. А здесь просто происходит механическая смена одной команды на другую, и дальше все идет по тому же кругу. Новый президент должен серьезно озадачиться идеей консолидации общества. Вот на это, кстати, и нацелена наша команда. Также пора наводить порядок в нашем энергетическом хозяйстве», - сказал он.
Барциц также отметил, что предвыборная борьба в Абхазии проходит в рамках закона.
«Пока что идет все в рамках закона. Нет данных о том, что нарушаются права избирателей, либо законодательство о выборах президента Республики Абхазия. Пока что таких жестких случаев нарушения законодательства мы не видели. Хотя отдельные, конечно, коллизии случаются, но не без них», - указал собеседник агентства.
Кроме того, кандидат в президенты подчеркнул, что считает важным выстраивать с Россией открытый, честный и прозрачный диалог.
«Для того, чтобы соблюсти интересы жителей Абхазии, ни в коем случае не требуется портить отношения с Россией. Наоборот, я бы сказал, если открыто, честно, прогнозируемо вести дела с нашим стратегическим партнером, по сути единственным союзником, то как раз интересы подавляющего большинства граждан нашей страны будут соблюдены. Нужно вести диалог открыто, честно, обладая компетенциями, знаниями, опытом. Еще раз подчеркну, что ноябрьский кризис в Абхазии возник как раз-таки потому, что не хватало прозрачности, было много кулуарных и поспешных решений, непродуманных, некомпетентных и непрофессиональных. Как только мы исправим эту ситуацию, наши отношения с Россией ничего не в состоянии омрачить. Да и это не омрачило. Это только вызвало некоторую нервозность, ненужные разговоры, излишнюю активность в медийном пространстве», - добавил Барциц.
Бывший президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября прошлого года после четырехдневных протестов оппозиции в Сухуме. Оппозиционеры захватили комплекс правительственных зданий в центре абхазской столицы, в том числе администрацию президента. Камнем преткновения тогда стало соглашение с Россией об инвестициях, которое предполагает строительство апартаментов в республике. В результате переговоров было найдено компромиссное решение – президент подает в отставку, а оппозиция освобождает захваченные здания, передает «Радиоточка НСН».
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