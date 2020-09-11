«Грязная игра». Приход Навального в сознание подлил масла в огонь международного скандала
Приход оппозиционера в сознание побудил российские власти отчаянно отбиваться от обвинений в его отравлении.
Ситуация с Алексеем Навальным напоминает грязную игру, поставленную кем-то, кому это выгодно. Такое заявление сделал накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности по вопросу ликвидации сирийского химического оружия.
«Весь этот инцидент не может не наводить на мысли о какой-то грязной постановочной игре, - сказал он. - Это ведет нас к риторическому вопросу: кому это выгодно, тот это и сделал».
Он также отметил, что у России нет оснований для начала расследования инцидента.
«Наши врачи, которые, кстати, спасли Алексея Навального, не нашли никаких следов химического оружия в его анализах, - подчеркнул дипломат в ответ на обращенные к РФ призывы западных государств провести разбирательство. - Мы не получили никаких доказательств от Германии, которые позволили бы нам сделать заключение, что речь идет о преднамеренном преступлении».
Небензя отметил, что запрос Москвы в адрес Берлина с просьбой предоставить результаты исследований направлен именно на то, чтобы установить истину в возможном преступлении.
США и европейские государства подняли в Совбезе ООН тему, касающуюся Навального, несмотря на то, что это противоречило заявленной повестке заседания. Представитель США Черит Норман Шале призвала Россию к сотрудничеству с международным сообществом в расследовании инцидента.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель назвала «достаточно серьезной» проблемой для Евросоюза ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным. До этого правительство ФРГ со ссылкой на заключение военных врачей заявляли, что Навальный был отравлен веществом класса «Новичок». Накануне стало известно, что результаты анализов Навального были направлены в ОЗХО.
Россия готова рассмотреть ситуацию с Алексеем Навальным строго в правовом поле, если Германия вынесет этот вопрос на рассмотрение на площадке Организации по запрещению химоружия, отмечал постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
Случай с Алексеем Навальным напоминает инциденты с отравлением Скрипалей в Солсбери и с крушением Boeing 777 в Донбассе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Помимо этого, глава внешнеполитического ведомства назвал голословными заявления госсекретаря США Майка Помпео о причастности российских чиновников к отравлению оппозиционера.
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью американскому журналисту Бену Шапиро заявил, что когда люди «видят попытку отравить диссидента, они осознают, что есть значительная вероятность того, что это исходило от высокопоставленных российских официальных лиц».
Кремль также считает намеки о возможной причастности российских чиновников к ситуации с Алексеем Навальным недопустимыми и искажающими реальность. «Мы заинтересованы в том, чтобы выяснить причины произошедшего», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко пояснил НСН, почему версия немецких журналистов о том, что оппозиционеру «Новичок» подмешали в чай, несостоятельна. По его словам, если бы стаканчик Навального, из которого он пил в кафе аэропорта Томска, был «обмазан» веществами группы «Новичок» или яд находился в самом чае, тогда подавать его должен был бы человек в специальном защитном костюме.
«Любой, кто мазал бы чего-нибудь "Новичком", тоже бы пострадал. А вокруг все живы – и в кафе тоже. Ну, это издевательство просто, большая глупость и провокация! Не может боевое отравляющее вещество использоваться как губная помада. Перемрут же все. Выжить тем, кто будет что-то мазать, без специального костюма невозможно, погибли бы все в этом кафе. Значит, напротив Навального должен был сидеть "космонавт"», - сказал Луценко, добавив, что «Новичок» создавали как оружие массового поражения, как альтернативу ядерному оружию.
Тем временем пресс-секретарь Навального заявила о недостоверных новостях в немецкой прессе. Последняя публикация в Der Spiegel об улучшении состояния российского политика «очень сильно преувеличена», отметила Кира Ярмыш.
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