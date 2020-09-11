«Грязная игра». Приход Навального в сознание подлил масла в огонь международного скандала

Ситуация с Алексеем Навальным напоминает грязную игру, поставленную кем-то, кому это выгодно. Такое заявление сделал накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности по вопросу ликвидации сирийского химического оружия.

«Весь этот инцидент не может не наводить на мысли о какой-то грязной постановочной игре, - сказал он. - Это ведет нас к риторическому вопросу: кому это выгодно, тот это и сделал».

Он также отметил, что у России нет оснований для начала расследования инцидента.

«Наши врачи, которые, кстати, спасли Алексея Навального, не нашли никаких следов химического оружия в его анализах, - подчеркнул дипломат в ответ на обращенные к РФ призывы западных государств провести разбирательство. - Мы не получили никаких доказательств от Германии, которые позволили бы нам сделать заключение, что речь идет о преднамеренном преступлении».

Небензя отметил, что запрос Москвы в адрес Берлина с просьбой предоставить результаты исследований направлен именно на то, чтобы установить истину в возможном преступлении.

США и европейские государства подняли в Совбезе ООН тему, касающуюся Навального, несмотря на то, что это противоречило заявленной повестке заседания. Представитель США Черит Норман Шале призвала Россию к сотрудничеству с международным сообществом в расследовании инцидента.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель назвала «достаточно серьезной» проблемой для Евросоюза ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным. До этого правительство ФРГ со ссылкой на заключение военных врачей заявляли, что Навальный был отравлен веществом класса «Новичок». Накануне стало известно, что результаты анализов Навального были направлены в ОЗХО.