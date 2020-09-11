Новости за ночь: Россия объяснила ООН, почему не расследует инцидент с Навальным

В Москве не видят причин начинать расследование по «делу Алексея Навального», заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя. Эту тему в нарушение заявленной повестке заседания Совбеза ООН подняли США и страны Европы.

Небензя напомнил, что российские врачи не нашли следов химического оружия в анализах политика. Немецкие же врачи не предоставили доказательств тому, что речь действительно может идти о преднамеренном преступлении, подчеркнул постпред РФ.

«Весь этот инцидент не может не наводить на мысли о какой-то грязной постановочной игре», - цитирует ТАСС российского дипломата.

Ранее врачи Бундесвера и власти Германии заявили, что Навальный был отравлен веществом класса «Новичок». Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала ситуацию вокруг Навального достаточно серьёзной проблемой для Европы, передаёт RT. При этом Германия пока так и не ответила на вопросы российской Генпрокуратуры, а представители России в ОЗХО всё ещё не получили необходимые данные.

